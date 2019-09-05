Молодые педагоги омских школ искусств уезжают из региона из-за низких зарплат

«Зарплата 30 тысяч рублей — такая цифра существует и она подается „наверх“. Но размер зарплаты молодого преподавателя я даже побоюсь называть. Мы с трудом приглашаем и с трудом удерживаем их у себя. Особенно это трудно, потому что в целом сложилась тенденция уезжать из Омска», — подчеркнул Аксаментов во время пресс-конференции.