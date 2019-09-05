Молодые педагоги омских школ искусств уезжают из региона из-за низких зарплат

Posted 5 сентября 2019, 13:14
Published 5 сентября 2019, 13:14
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
По словам представителя департамента культуры мэрии Омска Ольги Ереминой, средняя зарплата педагогов школ искусств равна 30 тыс рублей и за последний год выросла на 4%. Директор школы искусств № 6 Владимир Аксаментов сообщил, что такие зарплаты получают опытные преподаватели, а молодые педагоги зарабатывают значительно меньше. Это и становится причиной, по которой выпускники вузов неохотно идут в такие школы.
«Зарплата 30 тысяч рублей — такая цифра существует и она подается „наверх“. Но размер зарплаты молодого преподавателя я даже побоюсь называть. Мы с трудом приглашаем и с трудом удерживаем их у себя. Особенно это трудно, потому что в целом сложилась тенденция уезжать из Омска», — подчеркнул Аксаментов во время пресс-конференции.
Он отметил, что из федерального бюджета деньги на дополнительное образование практически не выделяются, а педагогов-альтруистов в России и Омске крайне мало. В основном, детей обучают искусствам возрастные педагоги: средний возраст преподавателей по виолончели и скрипке в школах искусств удерживается на уровне 62 лет, заявил Аксаментов.