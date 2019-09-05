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Posted 5 сентября 2019, 13:14

Published 5 сентября 2019, 13:14

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Молодые педагоги омских школ искусств уезжают из региона из-за низких зарплат

Молодые педагоги омских школ искусств уезжают из региона из-за низких зарплат

5 сентября 2019, 13:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Молодые преподаватели омских школ искусств уезжают из региона из-за зарплат, которые гораздо ниже средней в области. Пресс-конференция с экспертами, где обсудили этот вопрос, состоялась в пресс-центре «МКР-Медиа».

По словам представителя департамента культуры мэрии Омска Ольги Ереминой, средняя зарплата педагогов школ искусств равна 30 тыс рублей и за последний год выросла на 4%. Директор школы искусств № 6 Владимир Аксаментов сообщил, что такие зарплаты получают опытные преподаватели, а молодые педагоги зарабатывают значительно меньше. Это и становится причиной, по которой выпускники вузов неохотно идут в такие школы.

«Зарплата 30 тысяч рублей — такая цифра существует и она подается „наверх“. Но размер зарплаты молодого преподавателя я даже побоюсь называть. Мы с трудом приглашаем и с трудом удерживаем их у себя. Особенно это трудно, потому что в целом сложилась тенденция уезжать из Омска», — подчеркнул Аксаментов во время пресс-конференции.

Он отметил, что из федерального бюджета деньги на дополнительное образование практически не выделяются, а педагогов-альтруистов в России и Омске крайне мало. В основном, детей обучают искусствам возрастные педагоги: средний возраст преподавателей по виолончели и скрипке в школах искусств удерживается на уровне 62 лет, заявил Аксаментов.

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