Лже-работник омской мэрии обманул таксиста на 3.5 тыс рублей

Posted 5 сентября 2019, 01:31
Published 5 сентября 2019, 01:31
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Со слов омича, ему позвонил неизвестный и представился работником городской администрации. Мужчина предложил водителю подработку на несколько дней в роли частного извозчика, назвал адрес и номер кабинета, куда необходимо подъехать для заключения договора.
Когда водитель поехал на встречу, то ему снова позвонил неизвестный и попросил через мультикассу пополнить счет мобильного телефона, пообещав вернуть деньги при встрече. Мужчину не смутила просьба незнакомца, и он выполнил ее, внеся на номер 3.5 тыс рублей.
Однако, приехав в мэрию, водитель узнал, что в списках сотрудников его потенциальный работодатель не значится, а телефон абонента находится вне зоны действия сети.
В настоящее время оперативники устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.