Лже-работник омской мэрии обманул таксиста на 3.5 тыс рублей

Когда водитель поехал на встречу, то ему снова позвонил неизвестный и попросил через мультикассу пополнить счет мобильного телефона, пообещав вернуть деньги при встрече. Мужчину не смутила просьба незнакомца, и он выполнил ее, внеся на номер 3.5 тыс рублей.