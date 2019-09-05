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Posted 5 сентября 2019, 01:31

Published 5 сентября 2019, 01:31

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Лже-работник омской мэрии обманул таксиста на 3.5 тыс рублей

Лже-работник омской мэрии обманул таксиста на 3.5 тыс рублей

5 сентября 2019, 01:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Жертвой злоумышленника стал 27-летний житель Центрального округа, работающий частным водителем, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Со слов омича, ему позвонил неизвестный и представился работником городской администрации. Мужчина предложил водителю подработку на несколько дней в роли частного извозчика, назвал адрес и номер кабинета, куда необходимо подъехать для заключения договора.

Когда водитель поехал на встречу, то ему снова позвонил неизвестный и попросил через мультикассу пополнить счет мобильного телефона, пообещав вернуть деньги при встрече. Мужчину не смутила просьба незнакомца, и он выполнил ее, внеся на номер 3.5 тыс рублей.

Однако, приехав в мэрию, водитель узнал, что в списках сотрудников его потенциальный работодатель не значится, а телефон абонента находится вне зоны действия сети.

В настоящее время оперативники устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.

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