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Posted 5 сентября 2019, 04:36

Published 5 сентября 2019, 04:36

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Директор омского кооператива проводила наличные деньги мимо кассы

Директор омского кооператива проводила наличные деньги мимо кассы

5 сентября 2019, 04:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Седельниковский районный суд Омской области наказал 47-летнюю директора сельхоз кооператива «Бакинский» штрафом в размере 10 тыс рублей за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, в том числе перед омским бюджетом, на сумму более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Предприимчивая директор решила не исполнять кредитные обязательства, для чего часть наличных денег, поступающих в кассу предприятия, не учитывала и не отражала в бухгалтерских документах. Таким образом за период с июля 2018 года по апрель 2019 года мимо кассы прошло 105 тыс рублей.

Омичка полностью признала свою вину в совершенном преступлении. Ей предстоит выплатить штраф в размере 10 тыс рублей.

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