Директор омского кооператива проводила наличные деньги мимо кассы

Posted 5 сентября 2019, 04:36
Published 5 сентября 2019, 04:36
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Предприимчивая директор решила не исполнять кредитные обязательства, для чего часть наличных денег, поступающих в кассу предприятия, не учитывала и не отражала в бухгалтерских документах. Таким образом за период с июля 2018 года по апрель 2019 года мимо кассы прошло 105 тыс рублей.
Омичка полностью признала свою вину в совершенном преступлении. Ей предстоит выплатить штраф в размере 10 тыс рублей.