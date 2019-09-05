Директор омского кооператива проводила наличные деньги мимо кассы

Предприимчивая директор решила не исполнять кредитные обязательства, для чего часть наличных денег, поступающих в кассу предприятия, не учитывала и не отражала в бухгалтерских документах. Таким образом за период с июля 2018 года по апрель 2019 года мимо кассы прошло 105 тыс рублей.