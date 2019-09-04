В Германии покажут документальный фильм о путешествии по Иртышу

Posted 4 сентября 2019, 01:06
Published 4 сентября 2019, 01:06
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В Омской области наибольший интерес немецких журналистов вызвала история борьбы жителей села Екатериниское Тарского района с «черными лесорубами», также их заинтересовала школа моделей. На Ямале иностранцы встретились с представителями коренных народов, в Ханты-Мансийском автономном округе — побывали на нефтяном месторождении. В Новосибирске журналисты сняли сюжет о солистах балета театра НОВАТ и молодых ученых из Академгородка, поделился продюсер немецкого телеканала Александр Чиженок.
Двухсерийный документальный фильм покажут в Германии весной 2020 года, поскольку у немцев не принято транслировать ленты о путешествиях в контрасте с текущим сезоном. Раз фильм снимался летом, в августе, то и показывать его будут, когда в Германии сойдет снег — весной.