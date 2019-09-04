В Германии покажут документальный фильм о путешествии по Иртышу

Двухсерийный документальный фильм покажут в Германии весной 2020 года, поскольку у немцев не принято транслировать ленты о путешествиях в контрасте с текущим сезоном. Раз фильм снимался летом, в августе, то и показывать его будут, когда в Германии сойдет снег — весной.