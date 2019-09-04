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Posted 4 сентября 2019, 01:06

Published 4 сентября 2019, 01:06

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Германии покажут документальный фильм о путешествии по Иртышу

В Германии покажут документальный фильм о путешествии по Иртышу

4 сентября 2019, 01:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Журналисты из Германии отправились в путешествие по Иртышу, чтобы снять документальный фильм о жителях Сибири и показать европейцам не медвежий угол, а динамично развивающийся регион. Они побывали в Омске, Новосибирске и Салехарде, сообщил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа продюсер немецкого телеканала.

В Омской области наибольший интерес немецких журналистов вызвала история борьбы жителей села Екатериниское Тарского района с «черными лесорубами», также их заинтересовала школа моделей. На Ямале иностранцы встретились с представителями коренных народов, в Ханты-Мансийском автономном округе — побывали на нефтяном месторождении. В Новосибирске журналисты сняли сюжет о солистах балета театра НОВАТ и молодых ученых из Академгородка, поделился продюсер немецкого телеканала Александр Чиженок.

Двухсерийный документальный фильм покажут в Германии весной 2020 года, поскольку у немцев не принято транслировать ленты о путешествиях в контрасте с текущим сезоном. Раз фильм снимался летом, в августе, то и показывать его будут, когда в Германии сойдет снег — весной.

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