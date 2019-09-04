Утренний туман в Омске стал причиной многочасовых задержек рейсов

Аналогичная ситуация сложилась с вылетами из Омска. Пассажиры рейсов на Москву и Санкт-Петербург, которые должны были вылететь по расписанию в 06:30, 07:05, 07:20 и 08:05, до сих пор не поднялись в воздух. Задерживаться в осеннем Омске приходится и туристам, ожидающим вылета в Анталию.