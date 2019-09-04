gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2019, 02:40

Published 4 сентября 2019, 02:40

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Утренний туман в Омске стал причиной многочасовых задержек рейсов

Утренний туман в Омске стал причиной многочасовых задержек рейсов

4 сентября 2019, 02:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 4 сентября, рано утром Омск окутал густой туман. Видимость существенно упала, что стало причиной задержек нескольких авиарейсов.

Согласно электронному табло Омского аэропорта, до сих пор не прибыли утренние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, прилет которых ожидался в 5-6 часов утра. Из-за густого тумана самолеты были вынуждены совершить посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска.

Самолеты более поздних рейсов из столицы, ожидаемые в 7 и 8 утра, хоть и с относительно небольшим (часовым и двадцатиминутным) опозданием, но уже приземлились в Омске.

Аналогичная ситуация сложилась с вылетами из Омска. Пассажиры рейсов на Москву и Санкт-Петербург, которые должны были вылететь по расписанию в 06:30, 07:05, 07:20 и 08:05, до сих пор не поднялись в воздух. Задерживаться в осеннем Омске приходится и туристам, ожидающим вылета в Анталию.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика