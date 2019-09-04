Утренний туман в Омске стал причиной многочасовых задержек рейсов

Posted 4 сентября 2019, 02:40
Published 4 сентября 2019, 02:40
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Согласно электронному табло Омского аэропорта, до сих пор не прибыли утренние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, прилет которых ожидался в 5-6 часов утра. Из-за густого тумана самолеты были вынуждены совершить посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска.
Самолеты более поздних рейсов из столицы, ожидаемые в 7 и 8 утра, хоть и с относительно небольшим (часовым и двадцатиминутным) опозданием, но уже приземлились в Омске.
Аналогичная ситуация сложилась с вылетами из Омска. Пассажиры рейсов на Москву и Санкт-Петербург, которые должны были вылететь по расписанию в 06:30, 07:05, 07:20 и 08:05, до сих пор не поднялись в воздух. Задерживаться в осеннем Омске приходится и туристам, ожидающим вылета в Анталию.