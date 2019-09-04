У защитника омского «Авангарда» Максима Чудинова родился второй ребенок

Posted 4 сентября 2019, 12:24
Published 4 сентября 2019, 12:24
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В ночь на 4 сентября супруга хоккеиста родила дочь. Имя девочки супруги держат в секрете, однако поделился случившемся хоккеист, опубликовав фотографию бирки из роддома.
Отметим, ребенок стал вторым в семье хоккеиста. Сейчас супруги воспитывают двухлетнюю дочь.
Судя по бирке, второй ребенок хоккеиста появился на свет в частной клинике Санкт-Петербурга. На сайте роддома указан прайс, где цена на дородовое наблюдение начинается от 80 тыс рублей, консультация специалистов стоит не дешевле 2 тыс рублей, а каждое за каждое УЗИ клиника просит от 2 до 9 тыс рублей.