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Posted 4 сентября 2019, 12:24

Published 4 сентября 2019, 12:24

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

У защитника омского «Авангарда» Максима Чудинова родился второй ребенок

У защитника омского «Авангарда» Максима Чудинова родился второй ребенок

4 сентября 2019, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Защитник омской хоккейной команды «Авангард» Максим Чудинов на своей странице в Instagram поделился с фанатами радостной новостью: в их семье родилась вторая дочь.

В ночь на 4 сентября супруга хоккеиста родила дочь. Имя девочки супруги держат в секрете, однако поделился случившемся хоккеист, опубликовав фотографию бирки из роддома.

«Добро пожаловать в этот мир, любимая доченька», — подписал фотографию Чудинов.

Отметим, ребенок стал вторым в семье хоккеиста. Сейчас супруги воспитывают двухлетнюю дочь.

Судя по бирке, второй ребенок хоккеиста появился на свет в частной клинике Санкт-Петербурга. На сайте роддома указан прайс, где цена на дородовое наблюдение начинается от 80 тыс рублей, консультация специалистов стоит не дешевле 2 тыс рублей, а каждое за каждое УЗИ клиника просит от 2 до 9 тыс рублей.

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