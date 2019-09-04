У защитника омского «Авангарда» Максима Чудинова родился второй ребенок

Судя по бирке, второй ребенок хоккеиста появился на свет в частной клинике Санкт-Петербурга. На сайте роддома указан прайс, где цена на дородовое наблюдение начинается от 80 тыс рублей, консультация специалистов стоит не дешевле 2 тыс рублей, а каждое за каждое УЗИ клиника просит от 2 до 9 тыс рублей.