Сколько стоит стать депутатом. Анализируем избирательные фонды омских кандидатов

Posted 4 сентября 2019, 11:45
Published 4 сентября 2019, 11:45
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
По закону каждый кандидат, идущий на выборы, обязан зарегистрировать свой избирательный фонд, а затем регулярно информировать избирательную комиссию о денежных поступлениях в данный фонд и тратах из него. Добавим, фонды формируются из собственных средств кандидатов, а также пожертвований граждан и юридических лиц.
Город55 составил краткий обзор всех 17 избирательных фондов кандидатов в депутаты. Использовались последние официальные данные Избирательной комиссии Омской области, датированные серединой августа.
Согласно нашим подсчетам, общий избирательный фонд всех участников предвыборной компании составил 5.9 млн рублей.
Кандидат в Заксобрание Ярослав Казаченко (самовыдвиженец, Советский одномандатный избирательный округ № 4) собрал на кампанию 3.1 млн рублей. Ему перечислили деньги десять предприятий. Наибольший размер пожертвований составил 500 тыс рублей (от ООО «ПКФ „Арсенал безопасности“»). Примерно треть от общей суммы Казаченко израсходовал — на печать листовок, плакатов, изготовление рекламных щитов, аудио- и видеороликов, а также встречи с избирателями.
Объем финансовых средств Владимира Виниченко (региональное отделение партии КПРФ, избирательный округ № 4) составил 212 тыс рублей. Из них 83 тыс рублей уже потрачено. Два его соперника по избирательному округу — Юрий Карючин (региональное отделение партии ЛДПР) и Геннадий Мелешкин (региональное отделение партии «Справедливая Россия») вложились в кампанию по минимуму. Размер фонда первого составил один рубль, второго — 10 рублей.
На счет Светланы Энверовой (региональное отделение политической партии «Единая Россия»), идущей по Кормиловскому одномандатному округу № 19, поступило 608.5 тыс рублей. Из них 340 тыс рублей — от ООО «Руском-Агро» и 150 тыс рублей — от ООО «Сосновское». Большую часть бюджета, а именно 530.5 тыс рублей, она израсходовала на предвыборную агитацию и выпуск печатных материалов.
У Татьяны Куропятник (РОПП КПРФ) зафиксированы поступления на сумму 171.5 тыс рублей. Еще один кандидат по 19-му округу Алексей Клепиков (РОПП ЛДПР) сумел собрать 156 тыс рублей и, согласно данным избиркома, не потратил из этой суммы ни рубля.
Избирательные средства кандидата от «Единой России» Владимира Спинова (Тюкалинский избирательный округ № 14) достигли величины 210 тыс рублей. Примерно четверть из них пожертвованы ООО «Сибирская база». Основную часть средств кандидат потратил на печать агитматериалов. Трое других кандидатов по 14-му округу вместе взятые вложили в избирательную кампанию более 100 тыс рублей: Алена Штайнбрехер (РОПП КПРФ) — 77 тыс рублей, Дмитрий Ермолин (РОПП «Справедливая Россия») — 27 тыс рублей, Сергей Жильцов (РОПП ЛДПР) — 23 тыс рублей.
Отметим, у двоих кандидатов в депутаты (оба выдвинуты «Справедливой Россией») избирком зафиксировал нулевые поступления в избирательные фонды. Это Борис Бондарев (довыборы в Заксобрание по 19-му избирательному округу), а также Николай Глухов, претендующий на мандат депутата Горсовета по 11-му округу.
Что касается других кандидатов в городской парламент, то их бюджеты сформированы следующим образом: самовыдвиженец Глеб Летягин собрал почти миллион рублей (в том числе 900 тыс рублей пожертвовало ООО «Экспертно-правовая группа „Истина“»), Юрий Арчибасов, выступающий от «Единой России», — 199 тыс рублей, Анатолий Казак, представляющий омское отделение КПРФ, получил на выборы из партийной кассы 176 тыс рублей и Лидия Некрасова от ЛДПР — 26 тыс рублей. Большую часть собранных средств кандидаты уже успели потратить.
Необходимо добавить, что избирательная комиссия Омской области учитывает в своих сведениях пожертвования от юридических лиц на сумму свыше 25 тыс рублей и от физических лиц на сумму, превышающую 20 тыс рублей. Мелкие суммы пожертвований закон позволяет не указывать. А потому не исключено, что бюджеты кандидатов в депутаты могут быть несколько большими. Окончательный вариант отчета по избирательным фондам избирком опубликует уже после выборов. В нем будет отображена полная картина всех поступлений и расходов.