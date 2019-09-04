Сколько стоит стать депутатом. Анализируем избирательные фонды омских кандидатов

Необходимо добавить, что избирательная комиссия Омской области учитывает в своих сведениях пожертвования от юридических лиц на сумму свыше 25 тыс рублей и от физических лиц на сумму, превышающую 20 тыс рублей. Мелкие суммы пожертвований закон позволяет не указывать. А потому не исключено, что бюджеты кандидатов в депутаты могут быть несколько большими. Окончательный вариант отчета по избирательным фондам избирком опубликует уже после выборов. В нем будет отображена полная картина всех поступлений и расходов.