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Posted 4 сентября 2019, 10:43

Published 4 сентября 2019, 10:43

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

С омских школьников собирают данные о работе родителей и количестве комнат в доме

С омских школьников собирают данные о работе родителей и количестве комнат в доме

4 сентября 2019, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Читатели Города55 пожаловались на странные анкеты, которые заставляют заполнять детей в школе. В них требуют указать персональные данные родителей и даже количество квадратных метров в квартире.

«Настала пора сентябрьских хлопот родителей учащихся и немного или много недоумения от школьных (гимназических) требований. Вот первое недоумение — за каким лешим гимназия выведывает частную информацию о родителях. Вот анкету раздали. Об отказе нет ни слова», — поделился омич.

Он приложил фото анкеты, в которой просят сообщить данные о жилищных условиях (количество комнат, квадратных метров, наличие удобств, рабочего места для подготовки уроков), а также персональные данные родителей (ФИО, образование, место работы, должность, рабочий и сотовый телефон).

По его словам, подобные анкеты распространили во всех школах и детских садах города. Называть номер своей школы он не стал, так как опасается «предвзятых мер воздействия» к ребенку и наказания для классной руководительницы «за неудовлетворительную работу с родителями».

Инцидент Городу55 прокомментировали в департаменте образования. В ведомстве ответили, что школы по закону о персональных данных не могут требовать заполнения анкет, но предлагать их ученикам не запрещено. Предполагается, что это может помочь для связи с родителями в экстренных ситуациях. Необходимость остальных пунктов в бланке не пояснили.

«Образовательные учреждения не вправе требовать с родителей и школьников заполнения подобных анкет. Таким образом, субъект персональных данных имеет право отказаться заполнять анкету, предложенную образовательным учреждениям. Вместе с тем обращаем внимание, что информация, касающаяся места работы и номера рабочего телефона родителей, является альтернативным способом связи в случае невозможности выхода на контакт с родителями посредством сотовой связи», — сообщили в департаменте.

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