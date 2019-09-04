С омских школьников собирают данные о работе родителей и количестве комнат в доме

Инцидент Городу55 прокомментировали в департаменте образования. В ведомстве ответили, что школы по закону о персональных данных не могут требовать заполнения анкет, но предлагать их ученикам не запрещено. Предполагается, что это может помочь для связи с родителями в экстренных ситуациях. Необходимость остальных пунктов в бланке не пояснили.