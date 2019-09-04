Осужденную по «газовому» делу Алену Бабий выпустили по УДО через год после суда

Экс-замдиректора Фонда стратегического развития Омской области Алену Бабий в конце августа прошлого года осудили по делу о хищении 200 млн рублей на поставках газа. По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» ей дали 3.5 года колонии. Ее сообщника, бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея Подольного приговорили к 5 годам тюрьмы. Согласно версии следствия, они создали несколько фирм-прокладок, с помощью которых значительно повышали цену на газ, отпускаемый «Омсктехуглероду».