Осужденную по «газовому» делу Алену Бабий выпустили по УДО через год после суда

Posted 4 сентября 2019, 13:21
Published 4 сентября 2019, 13:21
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Экс-замдиректора Фонда стратегического развития Омской области Алену Бабий в конце августа прошлого года осудили по делу о хищении 200 млн рублей на поставках газа. По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» ей дали 3.5 года колонии. Ее сообщника, бывшего замгендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергея Подольного приговорили к 5 годам тюрьмы. Согласно версии следствия, они создали несколько фирм-прокладок, с помощью которых значительно повышали цену на газ, отпускаемый «Омсктехуглероду».
Через год после отбывания наказания Бабий освободили, при этом возместить убытки предприятию она все еще должна, сообщает издание. На портале судебных приставов отмечается, что все 200 млн рублей она должна вернуть предприятию самостоятельно. Ранее на суде сообщалось, что осужденные разделят долг поровну.