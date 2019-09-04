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Posted 4 сентября 2019, 14:09

Published 4 сентября 2019, 14:09

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омским фермерам выдели 57 млн рублей на развитие собственных стартапов

Омским фермерам выдели 57 млн рублей на развитие собственных стартапов

4 сентября 2019, 14:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Правительство Омской области выделило молодым омским фермерам сертификаты на 57 млн рублей. Деньги они должны потратить на развитие собственных дел в регионе.

Деньги выделили в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» для областного конкурса «Агростартап». Гранты на развитие бизнеса получат 19 молодых фермеров, которые стали победителями — по 3 млн на одного победителя.

Деньги фермеры планируют потратить на обновление арсенала техники, на увеличение поголовья скота или же на расширение площади производства. Помимо кур и кроликов фермеры планируют разводить кроликов, овец и пчел.

Конкурс прошел на территории региона впервые, и первых обладателей грантов поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. Он отметил, что от их успеха в реализации проектов зависит благополучие агропромышленного комплекса в регионе.

В пресс-службе облправительства отметили, что за каждым победителем конкурса будет закреплен специалист, который поможет составить необходимые отчеты или решить сложные бизнес-вопросы.

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