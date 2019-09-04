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Posted 4 сентября 2019, 05:24

Published 4 сентября 2019, 05:24

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичка отсудила у АО «Транснефть — Западная Сибирь» 1.6 млн рублей за гибель мужа

Омичка отсудила у АО «Транснефть — Западная Сибирь» 1.6 млн рублей за гибель мужа

4 сентября 2019, 05:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска рассмотрел гражданский иск, поступивший от местной жительницы и ее дочери в адрес АО «Транснефть — Западная Сибирь». Омички потребовали компенсировать моральный вред, причиненный гибелью главы семьи в ДТП с участием водителя компании, сообщает омская прокуратура.

Авария произошла 10 августа 2018 года в районе 42 километра трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск. КамАЗ столкнулся с Nissan Sanni. Водитель легкового автомобиля погиб. Ранее приговором Кормиловского районного суда Омской области водитель большегруза был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель человека.

Суд частично удовлетворил исковые требования супруги и дочери погибшего в аварии омича, постановив взыскать с АО «Транснефть — Западная Сибирь» в пользу семьи 1.6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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