Омичка отсудила у АО «Транснефть — Западная Сибирь» 1.6 млн рублей за гибель мужа

Авария произошла 10 августа 2018 года в районе 42 километра трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск. КамАЗ столкнулся с Nissan Sanni. Водитель легкового автомобиля погиб. Ранее приговором Кормиловского районного суда Омской области водитель большегруза был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель человека.