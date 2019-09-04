Омичка отсудила у АО «Транснефть — Западная Сибирь» 1.6 млн рублей за гибель мужа

Posted 4 сентября 2019, 05:24
Published 4 сентября 2019, 05:24
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Авария произошла 10 августа 2018 года в районе 42 километра трассы Сыропятское — Кормиловка — Калачинск. КамАЗ столкнулся с Nissan Sanni. Водитель легкового автомобиля погиб. Ранее приговором Кормиловского районного суда Омской области водитель большегруза был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель человека.
Суд частично удовлетворил исковые требования супруги и дочери погибшего в аварии омича, постановив взыскать с АО «Транснефть — Западная Сибирь» в пользу семьи 1.6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.