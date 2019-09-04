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Posted 4 сентября 2019, 11:09

Published 4 сентября 2019, 11:09

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Нестеренко: на омские довыборы потратят 50 млн. Правда, это ничего не изменит

Нестеренко: на омские довыборы потратят 50 млн. Правда, это ничего не изменит

4 сентября 2019, 11:09
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Глава Облизбиркома Алексей Нестеренко отказался прогнозировать явку на довыборы в Омский горсовет и Заксобрание региона. По его словам, процесс не будет «захватывающим».

На прошедшей сегодня, 4 сентября, пресс-конференции, посвященной грядущим 8 сентября довыборам депутатов в несколько представительских органов Омской области, Нестеренко заявил, что результаты голосования будут известны 9 сентября, в понедельник.

«У меня установка — о прогнозируемой явке не говорить. Мы сами понимаем, что трудно сделать процесс захватывающим, когда результат не интересен. Все же понимают, что итоги голосования по большому счету ничего не изменят. Только коммунисты активно себя ведут, а в остальном на довыборах тишина», — считает Нестеренко.

Всего на проведение голосования из бюджета региона будет потрачено 50 млн рублей, что, по мнению самого Нестеренко, много. Однако он поспешил заверить журналистов, что деньги не «выброшены на ветер», так как 80% от них являются зарплатой для работников избирательных комиссий.

«Ведем беседы с членами комиссий, чтобы они не позволяли на себя давить, чтобы избегали нарушений, ведь за вброс бюллетеней, допустим, светит уголовное наказание. При этом никого, кроме члена избирательной комиссии, не посадят», — отметил Нестеренко.

Напомним, 8 сентября на территории всей Омской области будет действовать 410 избирательных участков. Будут выбраны три депутата Заксобрания, один депутат Горсовета и несколько десятков депутатов муниципальных и районных собраний.

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