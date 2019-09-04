Нестеренко: на омские довыборы потратят 50 млн. Правда, это ничего не изменит

«У меня установка — о прогнозируемой явке не говорить. Мы сами понимаем, что трудно сделать процесс захватывающим, когда результат не интересен. Все же понимают, что итоги голосования по большому счету ничего не изменят. Только коммунисты активно себя ведут, а в остальном на довыборах тишина», — считает Нестеренко.