Для Омской области купят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов

Кроме того, до конца года в Омскую область поступят 20 школьных автобусов. Семнадцать из них будут рассчитаны на перевозку 10-12 учеников, а три — на 21-24 человека. Один из автобусов большой вместимости будет собран в северной комплектации. Все автомобили оснастят проблесковыми маячками, системами ГЛОНАСС и тахографами.