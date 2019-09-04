Для Омской области купят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов

Posted 4 сентября 2019, 06:53
Published 4 сентября 2019, 06:53
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Автомобили скорой помощи для Омской области закупят напрямую у заводов-производителей — «ГАЗ», Ульяновского автомобильного завода и «Форд Соллерс Елабуга». Они поступят в регион до конца 2019 года. В пресс-службе омского правительства напомнили, что в прошлом году также на средства федерального бюджета для региона был приобретен 21 автомобиль скорой помощи.
Кроме того, до конца года в Омскую область поступят 20 школьных автобусов. Семнадцать из них будут рассчитаны на перевозку 10-12 учеников, а три — на 21-24 человека. Один из автобусов большой вместимости будет собран в северной комплектации. Все автомобили оснастят проблесковыми маячками, системами ГЛОНАСС и тахографами.