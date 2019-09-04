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Posted 4 сентября 2019, 06:53

Published 4 сентября 2019, 06:53

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Для Омской области купят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов

Для Омской области купят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов

4 сентября 2019, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым постановил приобрести за счет средств резервного фонда Правительства РФ автомобили скорой помощи и школьные автобусы, в том числе 16 карет и 20 автобусов для Омской области, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Автомобили скорой помощи для Омской области закупят напрямую у заводов-производителей — «ГАЗ», Ульяновского автомобильного завода и «Форд Соллерс Елабуга». Они поступят в регион до конца 2019 года. В пресс-службе омского правительства напомнили, что в прошлом году также на средства федерального бюджета для региона был приобретен 21 автомобиль скорой помощи.

Кроме того, до конца года в Омскую область поступят 20 школьных автобусов. Семнадцать из них будут рассчитаны на перевозку 10-12 учеников, а три — на 21-24 человека. Один из автобусов большой вместимости будет собран в северной комплектации. Все автомобили оснастят проблесковыми маячками, системами ГЛОНАСС и тахографами.

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