gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2019, 05:55

Published 4 сентября 2019, 05:55

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Банду «черных риелторов» осудили за хищение более 4.3 млн рублей

Банду «черных риелторов» осудили за хищение более 4.3 млн рублей

4 сентября 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Советский районный суд города Омска рассмотрел уголовные дела в отношении пятерых мошенников, обманным путем присвоивших более 4.3 млн рублей, предназначенных для покупки квартир, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Хищения были совершены в 2015 году. Организатор преступной группы со своим знакомым и сотрудницей риелторского агентства обманули покупателя трехкомнатной квартиры в Омске. Используя поддельный договор и оттиски печати регистрирующего органа, убедили омича перевести на счет аффилиированной организации 3 млн рублей, которые затем похитили.

Второе преступление организатор совершил совместно с другим знакомым и тем же риелтором. В этот раз было похищено более 1.3 млн рублей.

Через год участники первого преступления избили риелтора, которая хотела признаться в содеянном. Злоумышленники нанесли не менее 13 ударов ногами, руками и посторонними предметами.

В итоге суд приговорил организатора преступной группы 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, его сообщнику — на год меньше, сотрудницу риелторского агентства — к 3.5 годам колонии и еще одну соучастницу — к 2.5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Помимо лишения свободы фигуранты обязаны возместить причиненный материальный ущерб.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика