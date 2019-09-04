Банду «черных риелторов» осудили за хищение более 4.3 млн рублей

В итоге суд приговорил организатора преступной группы 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, его сообщнику — на год меньше, сотрудницу риелторского агентства — к 3.5 годам колонии и еще одну соучастницу — к 2.5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.