Банду «черных риелторов» осудили за хищение более 4.3 млн рублей

Posted 4 сентября 2019, 05:55
Published 4 сентября 2019, 05:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Хищения были совершены в 2015 году. Организатор преступной группы со своим знакомым и сотрудницей риелторского агентства обманули покупателя трехкомнатной квартиры в Омске. Используя поддельный договор и оттиски печати регистрирующего органа, убедили омича перевести на счет аффилиированной организации 3 млн рублей, которые затем похитили.
Второе преступление организатор совершил совместно с другим знакомым и тем же риелтором. В этот раз было похищено более 1.3 млн рублей.
Через год участники первого преступления избили риелтора, которая хотела признаться в содеянном. Злоумышленники нанесли не менее 13 ударов ногами, руками и посторонними предметами.
В итоге суд приговорил организатора преступной группы 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, его сообщнику — на год меньше, сотрудницу риелторского агентства — к 3.5 годам колонии и еще одну соучастницу — к 2.5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Помимо лишения свободы фигуранты обязаны возместить причиненный материальный ущерб.