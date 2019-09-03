В Омске сорвался аукцион на установку шумозащитных экранов вдоль дороги в аэропорт

Экраны должны были появиться по улице Транссибирская от строения 5 до строения 9Б, корпус 1, вдоль тепловых сетей. На их установку из городского бюджета выделили 4.105 млн рублей. Установить экраны победитель аукциона должен был бы к 15 октября. Теперь же, когда аукцион провалился, власти, возможно, объявят новый, сдвинув сроки выполнения работ.