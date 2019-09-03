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Posted 3 сентября 2019, 12:45

Published 3 сентября 2019, 12:45

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске сорвался аукцион на установку шумозащитных экранов вдоль дороги в аэропорт

В Омске сорвался аукцион на установку шумозащитных экранов вдоль дороги в аэропорт

3 сентября 2019, 12:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На портале госзакупок появились итоги торгов на установку вдоль теплосетей у аэропорта в Омске шумозащитных экранов. Ни одна компания не заявилась на торги.

В протоколе закупки говорится, что аукцион признан несостоявшимся, так как по истечению сроков подачи заявок ни одна организация не проявила к торгам интерес.

Экраны должны были появиться по улице Транссибирская от строения 5 до строения 9Б, корпус 1, вдоль тепловых сетей. На их установку из городского бюджета выделили 4.105 млн рублей. Установить экраны победитель аукциона должен был бы к 15 октября. Теперь же, когда аукцион провалился, власти, возможно, объявят новый, сдвинув сроки выполнения работ.

Защитные экраны должны снизить шум от аэропорта по дороге в город. Предполагается, что их установка приурочена к XVI Форуму межрегионального сотрудничества, который должен состояться в Омске в ноябре 2019 года. Среди гостей форума значатся президент России Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, а также первый президент пограничного государства Нурсултан Назарбаев.

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