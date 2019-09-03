В Омске родители пожаловались на не готовый к началу года школьный кабинет

Posted 3 сентября 2019, 01:37
Published 3 сентября 2019, 01:37
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте» появилось публичное обращение к департаменту образования. Родители учеников — второклассников школы № 65 пожаловались на готовность кабинета к новому учебному году. По их словам, парты в учебном классе выкрашены водоэмульсионной краской и пачкают одежду. Кроме того столы не устойчивы и по высоте отличаются друг от друга.
Родители попытались задать вопросы директору школы № 65, однако руководитель оказался не в курсе ситуации, а затем и вовсе перешел в наступление: «(…) столкнулись с непониманием директора, узнали про ее семейные проблемы и как ей тяжело с нашими детьми», — написал автор публикации.
Родители подкрепили свое обращение видеозаписью, на которой видно, что свежевыкрашенные парты «не пережили» первый в этом учебном году школьный день. На них остались царапины, борозды. Кроме того заметна неравномерность прокраски.