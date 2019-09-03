В Омске родители пожаловались на не готовый к началу года школьный кабинет

В группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте» появилось публичное обращение к департаменту образования. Родители учеников — второклассников школы № 65 пожаловались на готовность кабинета к новому учебному году. По их словам, парты в учебном классе выкрашены водоэмульсионной краской и пачкают одежду. Кроме того столы не устойчивы и по высоте отличаются друг от друга.