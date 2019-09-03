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Posted 3 сентября 2019, 01:37

Published 3 сентября 2019, 01:37

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске родители пожаловались на не готовый к началу года школьный кабинет

В Омске родители пожаловались на не готовый к началу года школьный кабинет

3 сентября 2019, 01:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 2 сентября, в Омске прошли школьные линейки. Цветы, торжественные речи, воздушные шары и поздравления — традиционные атрибуты Дня знаний. Однако для некоторых учеников и их родителей этот день прошел весьма безрадостно.

В группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте» появилось публичное обращение к департаменту образования. Родители учеников — второклассников школы № 65 пожаловались на готовность кабинета к новому учебному году. По их словам, парты в учебном классе выкрашены водоэмульсионной краской и пачкают одежду. Кроме того столы не устойчивы и по высоте отличаются друг от друга.

Родители попытались задать вопросы директору школы № 65, однако руководитель оказался не в курсе ситуации, а затем и вовсе перешел в наступление: «(…) столкнулись с непониманием директора, узнали про ее семейные проблемы и как ей тяжело с нашими детьми», — написал автор публикации.

Родители подкрепили свое обращение видеозаписью, на которой видно, что свежевыкрашенные парты «не пережили» первый в этом учебном году школьный день. На них остались царапины, борозды. Кроме того заметна неравномерность прокраски.

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