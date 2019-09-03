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Posted 3 сентября 2019, 02:43

Published 3 сентября 2019, 02:43

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске хотят запустить молодежный транспортный маршрут

В Омске хотят запустить молодежный транспортный маршрут

3 сентября 2019, 02:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 2 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков встретился со студентами ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Глава региона поздравил учащихся с началом нового учебного года и обсудил с ними молодежные инициативы, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

В частности, один из студентов факультета компьютерных наук предложил разработать в Омске специальный молодежный автобусный маршрут, объяснив инициативу «процветанием молодежной активности», которая, как правило, заканчивается довольно поздно, и студентам просто не на чем добираться до дома. Александр Бурков оценил идею молодого человека и поручил профильному ведомству рассмотреть инициативу.

Кроме того, губернатор озвучил свою принципиальную позицию относительно старта трудовой деятельности. По его мнению, начинать работать необходимо, будучи студентом. И именно молодежь своими креативными идеями, бесстрашием и умением идти на риск способна совершить прорыв в регионе.

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