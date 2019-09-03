В Омске хотят запустить молодежный транспортный маршрут

В частности, один из студентов факультета компьютерных наук предложил разработать в Омске специальный молодежный автобусный маршрут, объяснив инициативу «процветанием молодежной активности», которая, как правило, заканчивается довольно поздно, и студентам просто не на чем добираться до дома. Александр Бурков оценил идею молодого человека и поручил профильному ведомству рассмотреть инициативу.