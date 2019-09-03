В Омске хотят запустить молодежный транспортный маршрут

Posted 3 сентября 2019, 02:43
Published 3 сентября 2019, 02:43
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В частности, один из студентов факультета компьютерных наук предложил разработать в Омске специальный молодежный автобусный маршрут, объяснив инициативу «процветанием молодежной активности», которая, как правило, заканчивается довольно поздно, и студентам просто не на чем добираться до дома. Александр Бурков оценил идею молодого человека и поручил профильному ведомству рассмотреть инициативу.
Кроме того, губернатор озвучил свою принципиальную позицию относительно старта трудовой деятельности. По его мнению, начинать работать необходимо, будучи студентом. И именно молодежь своими креативными идеями, бесстрашием и умением идти на риск способна совершить прорыв в регионе.