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Posted 3 сентября 2019, 04:38

Published 3 сентября 2019, 04:38

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Прокуратура через суд добилась ликвидации свалки в омском селе

Прокуратура через суд добилась ликвидации свалки в омском селе

3 сентября 2019, 04:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Большеуковский районный суд Омской области по требованию местной прокуратуры обязал администрацию сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Прокуратура Большеуковского района нашла нарушения в деятельность муниципалитета по части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия местного населения. Речь идет о несанкционированной свалке мусора, которая образовалась на улице Пухлова в селе Большие Уки и долгое время не убирается.

Глава сельского поселения получал представление прокуратуры, но необходимых мер по уборке мусора не предпринял. Теперь дело дошло до суда, который обязал должностное лицо ликвидировать свалку. Как только судебный акт вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

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