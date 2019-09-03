Прокуратура через суд добилась ликвидации свалки в омском селе

Глава сельского поселения получал представление прокуратуры, но необходимых мер по уборке мусора не предпринял. Теперь дело дошло до суда, который обязал должностное лицо ликвидировать свалку. Как только судебный акт вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.