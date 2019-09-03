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Posted 3 сентября 2019, 03:15

Published 3 сентября 2019, 03:15

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Мосты и подземные переходы в Омске подготовили к зиме

Мосты и подземные переходы в Омске подготовили к зиме

3 сентября 2019, 03:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске ведется подготовка к осенне-зимнему сезону. Работники БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» завершают обслуживание 6 мостов, 12 путепроводов, пешеходного моста, 20 подземных переходов, двух — надземных, подпорной стены, пяти информаторов и двух фонтанов на улице Ч. Валиханова, сообщили в мэрии.

План мероприятий утверждался в учреждении заблаговременно. Стоимость работ составила 2.5 млн рублей как за счет городского бюджета, так и за счет средств предприятия. Готовились к зиме не только городские сооружения, но и спецтехника и производственная база.

Сейчас подготовка находится на завершающей стадии. А именно, на мостах выполнены профилактические работы: очищены опорные части с нанесением графитовой смазки, отремонтированы деформационные швы, закончен аварийно-восстановительный ремонт асфальтового покрытия.

Кроме того рабочие произвели покраску перил и бордюров мостов, за исключением виадука по улице 10 лет Октября, поскольку там ведется комплексный ремонт дороги в рамках национального проекта.

Приведены в порядок подземные переходы. Выполнена ревизия насосного оборудования, покраска перил и восстановление облицовочных плит на ступенях и стенах там, где это было необходимо. Оставшиеся объекты и мероприятия будут завершены к 20 октября.

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