Мосты и подземные переходы в Омске подготовили к зиме

Posted 3 сентября 2019, 03:15
Published 3 сентября 2019, 03:15
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
План мероприятий утверждался в учреждении заблаговременно. Стоимость работ составила 2.5 млн рублей как за счет городского бюджета, так и за счет средств предприятия. Готовились к зиме не только городские сооружения, но и спецтехника и производственная база.
Сейчас подготовка находится на завершающей стадии. А именно, на мостах выполнены профилактические работы: очищены опорные части с нанесением графитовой смазки, отремонтированы деформационные швы, закончен аварийно-восстановительный ремонт асфальтового покрытия.
Кроме того рабочие произвели покраску перил и бордюров мостов, за исключением виадука по улице 10 лет Октября, поскольку там ведется комплексный ремонт дороги в рамках национального проекта.
Приведены в порядок подземные переходы. Выполнена ревизия насосного оборудования, покраска перил и восстановление облицовочных плит на ступенях и стенах там, где это было необходимо. Оставшиеся объекты и мероприятия будут завершены к 20 октября.