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Posted 2 сентября 2019, 13:27

Published 2 сентября 2019, 13:27

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Омске в сентябре

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Омске в сентябре

2 сентября 2019, 13:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области в ближайший месяц ожидается непривычная погода: весь месяц в регионе будет идти дождь, а температура опустится ниже нормы. Об этом рассказал «СуперОмску» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в целом по России ожидается средняя температура выше нормы. Однако в густонаселенных районах Юго-Западной Сибири, наоборот, будет холоднее обычного.

«В ближайшие дни это будет именно так, и связано это с перемещением циклона с Урала по западной периферии. Там перемещаются прохладные воздушные массы. Осадки ожидаются близкими к норме. Это характерно не только для Омска, но и для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей», — приводит издание слова Романа Вильфанда.

В Обь-Иртышском УГМС на ближайшие три дня обещаю рекордно низкую для начала сентября температуру. Во вторник, 3 сентября, в Омске будет от +4 до +9, ветер северо-восточный 3-8 м/с; в среду, 4 сентября, синоптики обещают потепление до +17 градусов, при этом ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с; в четверг, 5 сентября, температура опустится до +2 градусов, ветер северный 2-7 м/с. Все три дня, по данным УГМС, в регионе пройдет небольшой дождь.

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