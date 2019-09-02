В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Омске в сентябре

Posted 2 сентября 2019, 13:27
Published 2 сентября 2019, 13:27
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Синоптик отметил, что в целом по России ожидается средняя температура выше нормы. Однако в густонаселенных районах Юго-Западной Сибири, наоборот, будет холоднее обычного.
«В ближайшие дни это будет именно так, и связано это с перемещением циклона с Урала по западной периферии. Там перемещаются прохладные воздушные массы. Осадки ожидаются близкими к норме. Это характерно не только для Омска, но и для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей», — приводит издание слова Романа Вильфанда.
В Обь-Иртышском УГМС на ближайшие три дня обещаю рекордно низкую для начала сентября температуру. Во вторник, 3 сентября, в Омске будет от +4 до +9, ветер северо-восточный 3-8 м/с; в среду, 4 сентября, синоптики обещают потепление до +17 градусов, при этом ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с; в четверг, 5 сентября, температура опустится до +2 градусов, ветер северный 2-7 м/с. Все три дня, по данным УГМС, в регионе пройдет небольшой дождь.