Сын бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева добивается снятия судимости

Поповцев-младший освободился из колонии недавно и сейчас стоит на учете в отделе полиции № 9. Он подготовил обращение в суд, чтобы с него сняли судимость. Однако, согласно закону, его судимость будет считаться погашенной только через 8 лет после отбывания срока. Издание отмечает, что судимость все же могут снять, если поведение Максима Поповцева после освобождения будет безупречным, а также если он возместит нанесенный ущерб.