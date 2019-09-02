gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2019, 08:30

Published 2 сентября 2019, 08:30

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Сын бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева добивается снятия судимости

Сын бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева добивается снятия судимости

2 сентября 2019, 08:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске сын бывшего вице-мэра Александра Поповцева Максим обратился в суд, чтобы его судимости признали полностью погашенной. Об этом пишет портал БОР55 со ссылкой на источники в омской полиции.

Предпринимателя осудили в мае 2015 года за два установленных эпизода присвоения и растраты в особо крупном размере. Как уточняет портал, Максима Поповцева приговорили к пяти годам колонии общего режима за реализацию топлива, которое ему предоставляли на хранение. Сейчас на него возбуждены 11 исполнительных делопроизводств.

Поповцев-младший освободился из колонии недавно и сейчас стоит на учете в отделе полиции № 9. Он подготовил обращение в суд, чтобы с него сняли судимость. Однако, согласно закону, его судимость будет считаться погашенной только через 8 лет после отбывания срока. Издание отмечает, что судимость все же могут снять, если поведение Максима Поповцева после освобождения будет безупречным, а также если он возместит нанесенный ущерб.

Пострадавшими в деле значатся фирма «Лискамм» и ПУ ФСБ России по Омской области. Им предприниматель должен возместить около 2 млн рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика