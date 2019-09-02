Сын бывшего вице-мэра Омска Александра Поповцева добивается снятия судимости

Posted 2 сентября 2019, 08:30
Published 2 сентября 2019, 08:30
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Предпринимателя осудили в мае 2015 года за два установленных эпизода присвоения и растраты в особо крупном размере. Как уточняет портал, Максима Поповцева приговорили к пяти годам колонии общего режима за реализацию топлива, которое ему предоставляли на хранение. Сейчас на него возбуждены 11 исполнительных делопроизводств.
Поповцев-младший освободился из колонии недавно и сейчас стоит на учете в отделе полиции № 9. Он подготовил обращение в суд, чтобы с него сняли судимость. Однако, согласно закону, его судимость будет считаться погашенной только через 8 лет после отбывания срока. Издание отмечает, что судимость все же могут снять, если поведение Максима Поповцева после освобождения будет безупречным, а также если он возместит нанесенный ущерб.
Пострадавшими в деле значатся фирма «Лискамм» и ПУ ФСБ России по Омской области. Им предприниматель должен возместить около 2 млн рублей.