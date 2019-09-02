Стало известно, почему в Омске нельзя расплатиться банковской картой

У операторов связи, к которым подключены терминалы в общественном транспорте, сегодня проходит внеплановая проверка безопасности каналов. Это означает, что терминал может не принят оплату по банковской карте, и потому горожанам придется оплачивать проезд наличными или же воспользоваться проездными.