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Posted 2 сентября 2019, 08:50

Published 2 сентября 2019, 08:50

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Стало известно, почему в Омске нельзя расплатиться банковской картой

Стало известно, почему в Омске нельзя расплатиться банковской картой

2 сентября 2019, 08:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе муниципального предприятия «Пассажирсервис» омичей предупредили о возможных неполадках при оплате проезда банковской картой. Их на предприятии объяснили проверкой безопасности у операторов связи.

У операторов связи, к которым подключены терминалы в общественном транспорте, сегодня проходит внеплановая проверка безопасности каналов. Это означает, что терминал может не принят оплату по банковской карте, и потому горожанам придется оплачивать проезд наличными или же воспользоваться проездными.

«Сегодня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами. Приносим свои извинения и просим вас воспользоваться другими платежными средствами», — предупредили омичей в «Пассажирсервисе».

Напомним, утром омичи пожаловались в редакцию Города55 из-за того, что в магазинах торгового комплекса «Миллениум» невозможно оплатить покупки банковскими картами. Работники магазинов объясняли это отсутствием связи с банком. В Сбербанке наличие неполадок подтвердили и заверили, что в ближайшее время их устранят.

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