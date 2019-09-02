Стало известно, почему в Омске нельзя расплатиться банковской картой

Posted 2 сентября 2019, 08:50
Published 2 сентября 2019, 08:50
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
У операторов связи, к которым подключены терминалы в общественном транспорте, сегодня проходит внеплановая проверка безопасности каналов. Это означает, что терминал может не принят оплату по банковской карте, и потому горожанам придется оплачивать проезд наличными или же воспользоваться проездными.
«Сегодня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами. Приносим свои извинения и просим вас воспользоваться другими платежными средствами», — предупредили омичей в «Пассажирсервисе».
Напомним, утром омичи пожаловались в редакцию Города55 из-за того, что в магазинах торгового комплекса «Миллениум» невозможно оплатить покупки банковскими картами. Работники магазинов объясняли это отсутствием связи с банком. В Сбербанке наличие неполадок подтвердили и заверили, что в ближайшее время их устранят.