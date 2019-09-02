Работу аттракционов в Парке имени 30-летия ВЛКСМ продлили до конца сентября

По словам директора парка Ильи Очкина, заводы-изготовители гарантируют возможность использования каруселей при температуре до -10 градусов. Тем не менее при слишком ветреной или дождливой погоде аттракционы все же будут закрыты. Поэтому омичам все же стоит ориентироваться на прогноз погоды.