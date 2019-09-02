Работу аттракционов в Парке имени 30-летия ВЛКСМ продлили до конца сентября

Posted 2 сентября 2019, 06:16
Published 2 сентября 2019, 06:16
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
По словам директора парка Ильи Очкина, заводы-изготовители гарантируют возможность использования каруселей при температуре до -10 градусов. Тем не менее при слишком ветреной или дождливой погоде аттракционы все же будут закрыты. Поэтому омичам все же стоит ориентироваться на прогноз погоды.
Еще одним бонусом станет скидка, распространяющаяся на держателей депозитных карт «Городские парки». Стоимость катания на аттракционах для них составит 50% от изначальной стоимости билетов или 60 рублей за прокат.