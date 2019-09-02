gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2019, 06:16

Published 2 сентября 2019, 06:16

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Работу аттракционов в Парке имени 30-летия ВЛКСМ продлили до конца сентября

Работу аттракционов в Парке имени 30-летия ВЛКСМ продлили до конца сентября

2 сентября 2019, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Лето закончилось, но в Парке культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ города Омска решили продлить сезон работы каруселей. Аттракционы будут функционировать до конца сентября, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

По словам директора парка Ильи Очкина, заводы-изготовители гарантируют возможность использования каруселей при температуре до -10 градусов. Тем не менее при слишком ветреной или дождливой погоде аттракционы все же будут закрыты. Поэтому омичам все же стоит ориентироваться на прогноз погоды.

Еще одним бонусом станет скидка, распространяющаяся на держателей депозитных карт «Городские парки». Стоимость катания на аттракционах для них составит 50% от изначальной стоимости билетов или 60 рублей за прокат.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика