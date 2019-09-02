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Posted 2 сентября 2019, 03:37

Published 2 сентября 2019, 03:37

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омский Роспотребнадзор уличили в нарушении прав предпринимателей

Омский Роспотребнадзор уличили в нарушении прав предпринимателей

2 сентября 2019, 03:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Речь идет о Территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе. Местная прокуратура нашла нарушения в деятельности ведомства в области защиты прав предпринимателей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Как выяснилось при проверке, по время санитарно-эпидемиологического надзора тарское подразделение ведомства не всегда своевременно вносило сведения о проведенных мероприятиях в Единый реестр проверок на официальном сайте в Интернете.

В частности, на момент контроля Роспотребнадзор не опубликовал данные проверок в отношении двух коммерческих организаций и одного бюджетного образовательного учреждения.

В связи с этим прокуратура инициировала административное делопроизводство в отношении начальника территориального подразделения Роспотребнадзора по статье «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства».

Решением суда начальник тарского управления Роспотребнадзора получил предупреждение.

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