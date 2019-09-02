Омский Роспотребнадзор уличили в нарушении прав предпринимателей

Posted 2 сентября 2019, 03:37
Published 2 сентября 2019, 03:37
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Как выяснилось при проверке, по время санитарно-эпидемиологического надзора тарское подразделение ведомства не всегда своевременно вносило сведения о проведенных мероприятиях в Единый реестр проверок на официальном сайте в Интернете.
В частности, на момент контроля Роспотребнадзор не опубликовал данные проверок в отношении двух коммерческих организаций и одного бюджетного образовательного учреждения.
В связи с этим прокуратура инициировала административное делопроизводство в отношении начальника территориального подразделения Роспотребнадзора по статье «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства».
Решением суда начальник тарского управления Роспотребнадзора получил предупреждение.