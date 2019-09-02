Омские компании микрозаймов накручивали более 500% годовых от суммы кредита

Posted 2 сентября 2019, 04:15
Published 2 сентября 2019, 04:15
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Как выяснилось в ходе прокурорских проверок, до потребителей не в полном объеме или недостоверно доводилась информация о предлагаемом кредите и его исполнителе. Кроме того, в кредитные договоры включались ущемляющие права омичей условия, в том числе положения о возможности переуступки прав требований третьим лицам. Размеры ставок по договорам могли превышать 500% годовых от суммы заемных средств.
Перечисленные микрофинансовые организации получили представления прокуратуры, после чего изменили условия кредитования для своих клиентов, приведя их в соответствие с законом. Кроме того, компания ООО МКК «Сайбериан Голд» была привлечена к административной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Организацию оштрафовали на 10 тыс рублей.