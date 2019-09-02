Омские компании микрозаймов накручивали более 500% годовых от суммы кредита

Как выяснилось в ходе прокурорских проверок, до потребителей не в полном объеме или недостоверно доводилась информация о предлагаемом кредите и его исполнителе. Кроме того, в кредитные договоры включались ущемляющие права омичей условия, в том числе положения о возможности переуступки прав требований третьим лицам. Размеры ставок по договорам могли превышать 500% годовых от суммы заемных средств.