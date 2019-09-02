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Posted 2 сентября 2019, 04:15

Published 2 сентября 2019, 04:15

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омские компании микрозаймов накручивали более 500% годовых от суммы кредита

Омские компании микрозаймов накручивали более 500% годовых от суммы кредита

2 сентября 2019, 04:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сразу несколько микрофинансовых компаний в Омской области поймали на нарушении прав заемщиков в сфере потребительского кредитования. В список недобросовестных организаций попали ООО МКК «Этна», ООО МКК «ДВСК», ООО МКК «Сайбериан Голд», сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Как выяснилось в ходе прокурорских проверок, до потребителей не в полном объеме или недостоверно доводилась информация о предлагаемом кредите и его исполнителе. Кроме того, в кредитные договоры включались ущемляющие права омичей условия, в том числе положения о возможности переуступки прав требований третьим лицам. Размеры ставок по договорам могли превышать 500% годовых от суммы заемных средств.

Перечисленные микрофинансовые организации получили представления прокуратуры, после чего изменили условия кредитования для своих клиентов, приведя их в соответствие с законом. Кроме того, компания ООО МКК «Сайбериан Голд» была привлечена к административной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Организацию оштрафовали на 10 тыс рублей.

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