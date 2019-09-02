Омичка четыре месяца похищала деньги со счета своей знакомой

Posted 2 сентября 2019, 03:24
Published 2 сентября 2019, 03:24
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Согласно версии стороны обвинения, омичка через Интернет при помощи мобильных приложений подключилась к расчетному счету своей знакомой и перевела с него денежные средства. С февраля по май 2019 года она похитила в общей сложности 86 тыс рублей, что квалифицируется действующим законом как значительный ущерб.
Жительница Омска полностью признала свою вину. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.