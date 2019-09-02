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Posted 2 сентября 2019, 03:24

Published 2 сентября 2019, 03:24

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичка четыре месяца похищала деньги со счета своей знакомой

Омичка четыре месяца похищала деньги со счета своей знакомой

2 сентября 2019, 03:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в хищении 86 тыс рублей посредством мобильного приложения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Согласно версии стороны обвинения, омичка через Интернет при помощи мобильных приложений подключилась к расчетному счету своей знакомой и перевела с него денежные средства. С февраля по май 2019 года она похитила в общей сложности 86 тыс рублей, что квалифицируется действующим законом как значительный ущерб.

Жительница Омска полностью признала свою вину. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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