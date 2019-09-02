Омичи жалуются на трудности с оплатой по карте в магазинах

«На текущий момент зафиксированы частичные затруднения в проведении платежей через терминалы банка, установленные в торговых точках. Сбербанк приносит извинения за доставленные неудобства и обращает внимание, что инцидент не влияет на работоспособность терминалов, установленных на кассах магазинов крупных торговых сетей, и в филиалах самого банка. Уже ведутся работы по оперативному устранению неполадок», — пояснили Городу55 в Омском отделении Сбербанка.