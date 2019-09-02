Омичи жалуются на трудности с оплатой по карте в магазинах

Posted 2 сентября 2019, 07:38
Published 2 сентября 2019, 07:38
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
По словам омичей, продавцы объясняют данный факт отсутствием связи с банком и предлагают оплатить товары наличными.
Как выяснилось, трудности с платежами по безналичному расчету действительно зарегистрированы — в основном в небольших торговых точках. В сетевых магазинах кассы продолжают работать.
«На текущий момент зафиксированы частичные затруднения в проведении платежей через терминалы банка, установленные в торговых точках. Сбербанк приносит извинения за доставленные неудобства и обращает внимание, что инцидент не влияет на работоспособность терминалов, установленных на кассах магазинов крупных торговых сетей, и в филиалах самого банка. Уже ведутся работы по оперативному устранению неполадок», — пояснили Городу55 в Омском отделении Сбербанка.