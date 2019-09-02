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Posted 2 сентября 2019, 07:38

Published 2 сентября 2019, 07:38

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичи жалуются на трудности с оплатой по карте в магазинах

Омичи жалуются на трудности с оплатой по карте в магазинах

2 сентября 2019, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В редакцию Города55 обратились посетители торгового комплекса «Миллениум» с жалобой на невозможность оплаты в магазинах банковскими картами.

По словам омичей, продавцы объясняют данный факт отсутствием связи с банком и предлагают оплатить товары наличными.

Как выяснилось, трудности с платежами по безналичному расчету действительно зарегистрированы — в основном в небольших торговых точках. В сетевых магазинах кассы продолжают работать.

«На текущий момент зафиксированы частичные затруднения в проведении платежей через терминалы банка, установленные в торговых точках. Сбербанк приносит извинения за доставленные неудобства и обращает внимание, что инцидент не влияет на работоспособность терминалов, установленных на кассах магазинов крупных торговых сетей, и в филиалах самого банка. Уже ведутся работы по оперативному устранению неполадок», — пояснили Городу55 в Омском отделении Сбербанка.

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