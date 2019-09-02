Омич украл для девушки 14 роз, а потом сдался в полицию (Видео)

Posted 2 сентября 2019, 07:48
Published 2 сентября 2019, 07:48
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Сотрудники полиции приступили к установлению личности подозреваемого, но его поиски не потребовались — 34-летний мужчина сам пришел с повинной в участок и рассказал свою историю.
По его словам, воскресным утром он находился в сильном алкогольном опьянении и очень хотел порадовать свою подругу. Он зашел в цветочный павильон, открыл дверцу холодильника, достал розы и ушел, не реагируя на требования продавца оплатить букет.
О своем поступке омич узнал только через несколько часов, когда протрезвел и услышал разговоры о случившемся от соседей. Испытывая раскаяние за совершенный поступок, он тут же пришел в полицию и признался в преступлении. Мужчина готов возместить ущерб в полном объеме. Букет для возлюбленной обошелся ему в 966 рублей и уголовное дело.