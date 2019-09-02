Омич украл для девушки 14 роз, а потом сдался в полицию (Видео)

О своем поступке омич узнал только через несколько часов, когда протрезвел и услышал разговоры о случившемся от соседей. Испытывая раскаяние за совершенный поступок, он тут же пришел в полицию и признался в преступлении. Мужчина готов возместить ущерб в полном объеме. Букет для возлюбленной обошелся ему в 966 рублей и уголовное дело.