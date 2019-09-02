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Posted 2 сентября 2019, 07:48

Published 2 сентября 2019, 07:48

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омич украл для девушки 14 роз, а потом сдался в полицию (Видео)

Омич украл для девушки 14 роз, а потом сдался в полицию (Видео)

2 сентября 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владелец цветочного павильона на проспекте Мира в городе Омске обратился в правоохранительные органы с заявлением о грабеже. Утром выходного дня в магазин зашел мужчина и, не оплачивая букет, забрал 14 роз, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудники полиции приступили к установлению личности подозреваемого, но его поиски не потребовались — 34-летний мужчина сам пришел с повинной в участок и рассказал свою историю.

По его словам, воскресным утром он находился в сильном алкогольном опьянении и очень хотел порадовать свою подругу. Он зашел в цветочный павильон, открыл дверцу холодильника, достал розы и ушел, не реагируя на требования продавца оплатить букет.

О своем поступке омич узнал только через несколько часов, когда протрезвел и услышал разговоры о случившемся от соседей. Испытывая раскаяние за совершенный поступок, он тут же пришел в полицию и признался в преступлении. Мужчина готов возместить ущерб в полном объеме. Букет для возлюбленной обошелся ему в 966 рублей и уголовное дело.

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