Мать молодого строителя пожаловалась на подрядчика, не заплатившего за ремонт фасадов

Posted 2 сентября 2019, 10:39
Published 2 сентября 2019, 10:39
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, предостерегла молодых омичей от этой «бесплатной» подработки. Она рассказала, что ее сын устроился на отделку фасадов домов, чтобы заработать деньги перед началом учебного года. Однако до сих пор рабочие не получили деньги за выполненную работу.
«Объект находится по адресу Красный путь, 72. Директором там значится вот этот человек — Нахтигал Антон. Вроде бы и зарплату обещали раз в две недели платить, и пацан старался, работал. Только этот замечательный человек, так называемый директор, забыл, что работа должна оплачиваться!», — пишет женщина в паблике и предостерегает омичей от нечестного работодателя, прикрепив скриншот его страницы во «ВКонтакте».
В комментариях жители города не удивились происходящему. Один из подписчиков паблика отметил, что происходящее — «бич строительной отрасли», и временных рабочих подрядчики зачастую оставляют без денег.
«Пора уже закон разрабатывать, защищающий любого работника у подрядной организации. И садить тех, кто вот так выезжает на наглости», — заключил местный житель.