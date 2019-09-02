Мать молодого строителя пожаловалась на подрядчика, не заплатившего за ремонт фасадов

«Объект находится по адресу Красный путь, 72. Директором там значится вот этот человек — Нахтигал Антон. Вроде бы и зарплату обещали раз в две недели платить, и пацан старался, работал. Только этот замечательный человек, так называемый директор, забыл, что работа должна оплачиваться!», — пишет женщина в паблике и предостерегает омичей от нечестного работодателя, прикрепив скриншот его страницы во «ВКонтакте».