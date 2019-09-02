gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2019, 10:08

Published 2 сентября 2019, 10:08

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Экс-директора «Центра торговли пивом» отправили под суд за преднамеренное банкротство

Экс-директора «Центра торговли пивом» отправили под суд за преднамеренное банкротство

2 сентября 2019, 10:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело на бывшего директора ООО «Центр торговли пивом». Его обвиняют в крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину отправили под суд за то, что в 2015 году он получил в двух банках кредиты якобы на развитие своего предприятия. Общая сумма кредитов превышает 114 млн рублей. В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что сначала мужчина частично погашал проценты и основной долг, а спустя время перестал возвращать банкам деньги.

В то же время он заключил со сторонними фирмами несколько сделок, из-за которых финансовое состояние организации ухудшилось, а имущество, которое являлось залогом в банках, было ликвидировано.

«Затем руководитель организации произвел отчуждение активов предприятия на сумму более 92,5 млн рублей, что привело к его банкротству, в связи с чем кредиторам организации был причинен крупный материальный ущерб», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчине предъявили обвинение по частью 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде до проведения суда. В региональной прокуратуре уточнили, что вину в преступлении руководитель фирмы не признал.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика