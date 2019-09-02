Экс-директора «Центра торговли пивом» отправили под суд за преднамеренное банкротство

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину отправили под суд за то, что в 2015 году он получил в двух банках кредиты якобы на развитие своего предприятия. Общая сумма кредитов превышает 114 млн рублей. В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что сначала мужчина частично погашал проценты и основной долг, а спустя время перестал возвращать банкам деньги.