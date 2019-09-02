Экс-директора «Центра торговли пивом» отправили под суд за преднамеренное банкротство

Posted 2 сентября 2019, 10:08
Published 2 сентября 2019, 10:08
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину отправили под суд за то, что в 2015 году он получил в двух банках кредиты якобы на развитие своего предприятия. Общая сумма кредитов превышает 114 млн рублей. В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что сначала мужчина частично погашал проценты и основной долг, а спустя время перестал возвращать банкам деньги.
В то же время он заключил со сторонними фирмами несколько сделок, из-за которых финансовое состояние организации ухудшилось, а имущество, которое являлось залогом в банках, было ликвидировано.
«Затем руководитель организации произвел отчуждение активов предприятия на сумму более 92,5 млн рублей, что привело к его банкротству, в связи с чем кредиторам организации был причинен крупный материальный ущерб», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчине предъявили обвинение по частью 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде до проведения суда. В региональной прокуратуре уточнили, что вину в преступлении руководитель фирмы не признал.