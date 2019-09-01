Омские студенты и школьники отправятся на линейки при +13 градусах

Posted 1 сентября 2019, 04:33
Published 1 сентября 2019, 04:33
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Сегодня, 1 сентября, температура воздуха прогреется днем до +9… +14 градусов. Ветер юго-западный, западный до 6-11 м/с, синоптики обещают небольшой дождь.
В понедельник, 2 сентября, ночью +2… +7 градусов, днем +10…+13 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Местами возможен небольшой дождь.
Во вторник, 3 сентября, значительных изменений в погоде не ожидается. Ночью температура воздуха не поднимется выше +8 градусов, днем ожидается +11… +16 градусов, местами возможен умеренный дождь.