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Posted 1 сентября 2019, 04:33

Published 1 сентября 2019, 04:33

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омские студенты и школьники отправятся на линейки при +13 градусах

Омские студенты и школьники отправятся на линейки при +13 градусах

1 сентября 2019, 04:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Начало учебного года будет холодным, ожидается небольшой дождь, поэтому стоит начать доставать из шкафов теплую одежду, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 1 сентября, температура воздуха прогреется днем до +9… +14 градусов. Ветер юго-западный, западный до 6-11 м/с, синоптики обещают небольшой дождь.

В понедельник, 2 сентября, ночью +2… +7 градусов, днем +10…+13 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Местами возможен небольшой дождь.

Во вторник, 3 сентября, значительных изменений в погоде не ожидается. Ночью температура воздуха не поднимется выше +8 градусов, днем ожидается +11… +16 градусов, местами возможен умеренный дождь.

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