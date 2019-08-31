За пять лет в Омской области возведут 33 газозаправочные станции

Posted 31 августа 2019, 03:12
Published 31 августа 2019, 03:12
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Основной темой совещания стало строительство на территории региона новых газозаправочных станций. По заявлению министерства, к концу 2024 года в Омской области должны построить 33 новых станции, 20 из которых будут расположены в Омске.
В министерстве отметили, что работы уже начались, и ведутся они в рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», разработанной Минэнерго России.
Уже в следующем году начнут работать пять автомобильных газонакопительных компрессорных станций в Омске, еще одну площадку передвижного автомобильного газозаправщика запустят в эксплуатацию в Тюкалинске.
Отмечается, что сейчас в Омской области газозаправочная сеть ООО «Газпром газомоторное топливо» состоит из трех передвижных заправщиков в Омске и одной накопительной станции в Лузино.