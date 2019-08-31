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Posted 31 августа 2019, 03:12

Published 31 августа 2019, 03:12

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

За пять лет в Омской области возведут 33 газозаправочные станции

За пять лет в Омской области возведут 33 газозаправочные станции

31 августа 2019, 03:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области в течение ближайших пяти лет появятся 33 новых газозаправочных станций. Об этом стало известно в ходе совещания в региональном министерстве строительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основной темой совещания стало строительство на территории региона новых газозаправочных станций. По заявлению министерства, к концу 2024 года в Омской области должны построить 33 новых станции, 20 из которых будут расположены в Омске.

В министерстве отметили, что работы уже начались, и ведутся они в рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», разработанной Минэнерго России.

Уже в следующем году начнут работать пять автомобильных газонакопительных компрессорных станций в Омске, еще одну площадку передвижного автомобильного газозаправщика запустят в эксплуатацию в Тюкалинске.

Отмечается, что сейчас в Омской области газозаправочная сеть ООО «Газпром газомоторное топливо» состоит из трех передвижных заправщиков в Омске и одной накопительной станции в Лузино.

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