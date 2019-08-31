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Posted 31 августа 2019, 11:18

Published 31 августа 2019, 11:18

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске 19-летняя автоледи на пешеходном переходе сбила трехлетнюю девочку

В Омске 19-летняя автоледи на пешеходном переходе сбила трехлетнюю девочку

31 августа 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Советском округе Омска молодая девушка-водитель сбила трехлетнюю девочку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. Информацию об этом сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Известно, что ребенок попал под колеса автомобиля «ВАЗ-21099» попал сегодня, 31 августа, около 10:50 часов. Полицейские выяснили, что 19-летняя девушка-водитель легковушки ехала по улице Энтузиастов со стороны улицы Нефтезаводской к улице Химиков, и в районе дома № 9 по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу перебегала трехлетняя девочка.

19-летняя автоледи не успела вовремя затормозить, и ребенок попал под машину. Девочку госпитализировали, однако о ее состоянии в Госавтоинспекции не сообщают. Полицейские проводят проверку и выясняют, почему случилось ДТП.

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