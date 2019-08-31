В Омске 19-летняя автоледи на пешеходном переходе сбила трехлетнюю девочку

Posted 31 августа 2019, 11:18
Published 31 августа 2019, 11:18
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Известно, что ребенок попал под колеса автомобиля «ВАЗ-21099» попал сегодня, 31 августа, около 10:50 часов. Полицейские выяснили, что 19-летняя девушка-водитель легковушки ехала по улице Энтузиастов со стороны улицы Нефтезаводской к улице Химиков, и в районе дома № 9 по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу перебегала трехлетняя девочка.
19-летняя автоледи не успела вовремя затормозить, и ребенок попал под машину. Девочку госпитализировали, однако о ее состоянии в Госавтоинспекции не сообщают. Полицейские проводят проверку и выясняют, почему случилось ДТП.