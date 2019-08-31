В Омске 19-летняя автоледи на пешеходном переходе сбила трехлетнюю девочку

Известно, что ребенок попал под колеса автомобиля «ВАЗ-21099» попал сегодня, 31 августа, около 10:50 часов. Полицейские выяснили, что 19-летняя девушка-водитель легковушки ехала по улице Энтузиастов со стороны улицы Нефтезаводской к улице Химиков, и в районе дома № 9 по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу перебегала трехлетняя девочка.