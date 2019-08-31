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Posted 31 августа 2019, 11:35

Published 31 августа 2019, 11:35

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Тело омича, погибшего во время рыбалки, нашли в водах Волги

Тело омича, погибшего во время рыбалки, нашли в водах Волги

31 августа 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В водах Волги обнаружили тела двух рыбаков, которые пропали после опрокидывания рыбачкой лодки около ГЭС. Одним из найденных оказался омич сообщает «Вольск.ру».

Тело мужчины нашли накануне, 30 августа, в Вольском районе Саратовской области около санатория «Светлана». В этом же месте двумя днями ранее нашли тело еще одного 47-летнего рыбака — владельца катера, на котором компания рыбаков отправилась за рыбой.

Инцидент случился в прошлую субботу, 24 августа. Рыбаки отправились на катере «Прогресс-2» в сторону Балаково, но у ГЭС катер заглох. В то же время на станции сбросили воду, и из-за этого катер пошел ко дну.

Спастись удалось только двум членам экипажа — 44-летнему жителю Эстонии и 48-летнему москвичу. Они зацепились за металлический канат внутри шлюза и держались за него несколько часов до приезда спасателей. Двух других мужчин нашли только спустя почти неделю.

«Руководитель облспаса Юрий Юрин сообщил, что будет представлен к награде спасатель, который, рискуя жизнью, помог достать из воды жителей Москвы и Эстонии», — сообщает портал и отмечает, что Вольский следственный комитет начал проверку.

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