Тело омича, погибшего во время рыбалки, нашли в водах Волги

Спастись удалось только двум членам экипажа — 44-летнему жителю Эстонии и 48-летнему москвичу. Они зацепились за металлический канат внутри шлюза и держались за него несколько часов до приезда спасателей. Двух других мужчин нашли только спустя почти неделю.