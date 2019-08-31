Омск стал одним из аутсайдеров рейтинга самых чистых городов России

Posted 31 августа 2019, 09:09
Published 31 августа 2019, 09:09
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В опросе приняли участие более 90 тыс человек, и на основании их оценок был составлен рейтинг чистоты городов, сообщает издание. Самым чистым свой город считают жители город Губкин в Белгородской области — город набрал 8.2 балла из максимальных 10. Всего на 0.2 отстают от Губкина Грозный и Гурьевск Калининградской области. 7.9 баллов получили Тюмень и Нижневартовск, Геленджик набрал 7.8, а Ейск — 7.7 баллов.
Наименьшее количество баллов своему городу присвоили жители Архангельска и Каменск-Шахтинского Ростовской области — по 3.7 баллов. Немногим больше набрал Омск — 4.9 баллов. Жители Челябинска и Волгограда оценивают чистоту своего города на твердые 5 баллов. Среди городов-миллионников лидером стала Москва — здесь чистоту города оценили на 7.4 балла.