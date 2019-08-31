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Posted 31 августа 2019, 09:09

Published 31 августа 2019, 09:09

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омск стал одним из аутсайдеров рейтинга самых чистых городов России

Омск стал одним из аутсайдеров рейтинга самых чистых городов России

31 августа 2019, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru узнали у жителей 200 городов России, насколько чистым они считают свой город. Омичи оценили родной город на 4.9 балла из 10 возможных, пишет «Российская газета».

В опросе приняли участие более 90 тыс человек, и на основании их оценок был составлен рейтинг чистоты городов, сообщает издание. Самым чистым свой город считают жители город Губкин в Белгородской области — город набрал 8.2 балла из максимальных 10. Всего на 0.2 отстают от Губкина Грозный и Гурьевск Калининградской области. 7.9 баллов получили Тюмень и Нижневартовск, Геленджик набрал 7.8, а Ейск — 7.7 баллов.

Наименьшее количество баллов своему городу присвоили жители Архангельска и Каменск-Шахтинского Ростовской области — по 3.7 баллов. Немногим больше набрал Омск — 4.9 баллов. Жители Челябинска и Волгограда оценивают чистоту своего города на твердые 5 баллов. Среди городов-миллионников лидером стала Москва — здесь чистоту города оценили на 7.4 балла.

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