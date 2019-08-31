Омск стал одним из аутсайдеров рейтинга самых чистых городов России

В опросе приняли участие более 90 тыс человек, и на основании их оценок был составлен рейтинг чистоты городов, сообщает издание. Самым чистым свой город считают жители город Губкин в Белгородской области — город набрал 8.2 балла из максимальных 10. Всего на 0.2 отстают от Губкина Грозный и Гурьевск Калининградской области. 7.9 баллов получили Тюмень и Нижневартовск, Геленджик набрал 7.8, а Ейск — 7.7 баллов.