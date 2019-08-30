gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2019, 09:25

Published 30 августа 2019, 09:25

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В центре Омска внепланово установят три светофора

В центре Омска внепланово установят три светофора

30 августа 2019, 09:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На портале госзакупок Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги на установку трех светофоров на перекрестках в Центральном округе Омска. Этих светофорных объектов не было в списках на установку на ближайшие два года.

Новые светофоры, согласно документации, появятся уже в этом году на пересечении улиц 20 лет РККА — Куйбышева, Омская — 14-я Линия и на улице Светловской, 10.Установить их подрядчик должен не позже 15 октября этого года. На них из городского бюджета выделили 3.1 млн рублей. В карту на 2019 год светофоры включены не были. Почему внеплановые регулировщики решили установить в такие короткие сроки, неизвестно.

Кроме этого Управление объявило еще два аукциона: на обустройство островков безопасности и укрепление дорожных обочин. Новые островки безопасности появятся в Старом Кировске, на улицах Димитрова и Суворова. На их обустройство выделили почти 3 млн рублей. На укрепление обочин же потребуется более 10.7 млн рублей. Работы пройдут на следующих улицах:

  • улица Торговая от Олега Кошевого до Южной;
  • Южная от Торговой до Мельничной;
  • улицы Березовая, 13-я Комсомольская, 1-я Трамвайная, Леонова, Богдана Хмельницкого, Мельничная, Суворова;
  • развязка Ленинградского моста.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика