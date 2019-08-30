В центре Омска внепланово установят три светофора

Posted 30 августа 2019, 09:25
Published 30 августа 2019, 09:25
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Новые светофоры, согласно документации, появятся уже в этом году на пересечении улиц 20 лет РККА — Куйбышева, Омская — 14-я Линия и на улице Светловской, 10.Установить их подрядчик должен не позже 15 октября этого года. На них из городского бюджета выделили 3.1 млн рублей. В карту на 2019 год светофоры включены не были. Почему внеплановые регулировщики решили установить в такие короткие сроки, неизвестно.
Кроме этого Управление объявило еще два аукциона: на обустройство островков безопасности и укрепление дорожных обочин. Новые островки безопасности появятся в Старом Кировске, на улицах Димитрова и Суворова. На их обустройство выделили почти 3 млн рублей. На укрепление обочин же потребуется более 10.7 млн рублей. Работы пройдут на следующих улицах: