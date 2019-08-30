gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2019, 10:27

Published 30 августа 2019, 10:27

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В последний день лета в Омске официально перестанут работать пляжи

В последний день лета в Омске официально перестанут работать пляжи

30 августа 2019, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска объявили об окончании купального сезона. Городские пляжи официально прекращают свою работу в последний день лета.

Завтра, 31 августа, на городских пляжах перестанут работать матросы-спасатели. Таких пляжей в этом году в Омске работало пять пляжей — Центральный-1, Центральный-2, Кировский, Первомайский и Советский, при этом специалисты все же не рекомендовали купаться в Иртыше из-за слишком грязной воды.

Несмотря на достаточное количество пляжей, некоторые омичи выбирали для отдыха место, не предназначенное для купания. В таких местах с нарушителями проводили разъяснительные беседы, сообщили в пресс-службе администрации Омска.

В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии заявили, что за летний период на официально открытых городских пляжах благодаря спасателям не случилось ни одного несчастного случая. Отмечается, что смертей на водоемах удается избегать уже несколько лет подряд.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика