В последний день лета в Омске официально перестанут работать пляжи

Posted 30 августа 2019, 10:27
Published 30 августа 2019, 10:27
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Завтра, 31 августа, на городских пляжах перестанут работать матросы-спасатели. Таких пляжей в этом году в Омске работало пять пляжей — Центральный-1, Центральный-2, Кировский, Первомайский и Советский, при этом специалисты все же не рекомендовали купаться в Иртыше из-за слишком грязной воды.
Несмотря на достаточное количество пляжей, некоторые омичи выбирали для отдыха место, не предназначенное для купания. В таких местах с нарушителями проводили разъяснительные беседы, сообщили в пресс-службе администрации Омска.
В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии заявили, что за летний период на официально открытых городских пляжах благодаря спасателям не случилось ни одного несчастного случая. Отмечается, что смертей на водоемах удается избегать уже несколько лет подряд.