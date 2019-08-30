В последний день лета в Омске официально перестанут работать пляжи

Завтра, 31 августа, на городских пляжах перестанут работать матросы-спасатели. Таких пляжей в этом году в Омске работало пять пляжей — Центральный-1, Центральный-2, Кировский, Первомайский и Советский, при этом специалисты все же не рекомендовали купаться в Иртыше из-за слишком грязной воды.