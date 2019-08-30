В 2020 году в Омске отремонтируют второстепенные дороги

Уже сейчас готов предварительный список дорог, которые попадут под ремонт в 2020 году. На эти цели предполагается получить один миллиард рублей. Сейчас в перечне значатся 24 дороги, в том числе улица Орджоникидзе и дорога к поселку Большие Поля. Сам список еще будет обсуждаться с экспертами и общественниками.