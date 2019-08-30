gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2019, 02:11

Published 30 августа 2019, 02:11

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В 2020 году в Омске отремонтируют второстепенные дороги

В 2020 году в Омске отремонтируют второстепенные дороги

30 августа 2019, 02:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В среду, 28 августа, мэр города Омска Оксана Фадина во время рабочей поездки поделилась планами по ремонту дорог на следующий год. По ее словам, после приведения центральных магистралей города в нормативное состояние рабочие выдут на второстепенные путепроводы в жилые микрорайоны, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Уже сейчас готов предварительный список дорог, которые попадут под ремонт в 2020 году. На эти цели предполагается получить один миллиард рублей. Сейчас в перечне значатся 24 дороги, в том числе улица Орджоникидзе и дорога к поселку Большие Поля. Сам список еще будет обсуждаться с экспертами и общественниками.

Оксана Фадина ответила на жалобы омичей по поводу того, что в городе производится ремонт лишь центральных магистралей, а второстепенные дороги остаются без внимания. По словам мэра, за последние два года действительно внимание уделялось прежде всего главным путепроводам Омска. Теперь они приведены в нормативное состояние и рабочие зайдут на дороги микрорайонов и жилой застройки.

Кроме того намечено строительство подъездных путей к семи, возможно, восьми детским садам, строительство которых начнется в 2020 году. Также дороги проложат к трем школам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика