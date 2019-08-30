В 2020 году в Омске отремонтируют второстепенные дороги

Posted 30 августа 2019, 02:11
Published 30 августа 2019, 02:11
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Уже сейчас готов предварительный список дорог, которые попадут под ремонт в 2020 году. На эти цели предполагается получить один миллиард рублей. Сейчас в перечне значатся 24 дороги, в том числе улица Орджоникидзе и дорога к поселку Большие Поля. Сам список еще будет обсуждаться с экспертами и общественниками.
Оксана Фадина ответила на жалобы омичей по поводу того, что в городе производится ремонт лишь центральных магистралей, а второстепенные дороги остаются без внимания. По словам мэра, за последние два года действительно внимание уделялось прежде всего главным путепроводам Омска. Теперь они приведены в нормативное состояние и рабочие зайдут на дороги микрорайонов и жилой застройки.
Кроме того намечено строительство подъездных путей к семи, возможно, восьми детским садам, строительство которых начнется в 2020 году. Также дороги проложат к трем школам.