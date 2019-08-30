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Posted 30 августа 2019, 01:30

Published 30 августа 2019, 01:30

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Тело пропавшего неделю назад омича нашли на берегу Иртыша

Тело пропавшего неделю назад омича нашли на берегу Иртыша

30 августа 2019, 01:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» закончили поиски пропавшего 23 августа 30-летнего мужчины. Его нашли мертым, сообщается в официальной группе ПСО во «ВКонтакте».

Причина смерти не указывается, однако в комментариях к публикации знакомая омича делится некоторыми подробностями из жизни погибшего. По ее словам, молодой мужчина был хорошим и очень добрым человеком. Недавно вместе с сестрой похоронил отца.

Как омич оказался в Иртыше, и что стало причиной смерти, девушка не уточняет. «Обо всем остальном нечего пока что говорить», — пишет она. Официальных данных о происшествии от уполномоченных ведомств также пока не поступало.

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