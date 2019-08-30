Тело пропавшего неделю назад омича нашли на берегу Иртыша

Posted 30 августа 2019, 01:30
Published 30 августа 2019, 01:30
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Причина смерти не указывается, однако в комментариях к публикации знакомая омича делится некоторыми подробностями из жизни погибшего. По ее словам, молодой мужчина был хорошим и очень добрым человеком. Недавно вместе с сестрой похоронил отца.
Как омич оказался в Иртыше, и что стало причиной смерти, девушка не уточняет. «Обо всем остальном нечего пока что говорить», — пишет она. Официальных данных о происшествии от уполномоченных ведомств также пока не поступало.