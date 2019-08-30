Пьяная омичка с ножом накинулась на пожилую мать и зарезала соседку

Posted 30 августа 2019, 04:35
Published 30 августа 2019, 04:35
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Инцидент произошел 28 апреля 2019 года. Находясь дома вместе с матерью, пьяная омичка попросила у нее деньги на алкоголь. Пенсионерка отказала дочери. Тогда женщина взяла нож и ударила мать в грудь, угрожая убийством. Пожилая сельчанка отделалась легким вредом здоровью.
Однако соседке семьи повезло меньше. С ней пьяная женщина затеяла ссору на крыльце дома. В результате конфликта омичка нанесла удар ножом в область груди сельчанки, от которого та скончалась.
Помимо лишения свободы судья постановил выплатить в пользу родственников убитой компенсацию морального и материального вреда на общую сумму 425 тыс рублей.