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Posted 30 августа 2019, 04:35

Published 30 августа 2019, 04:35

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Пьяная омичка с ножом накинулась на пожилую мать и зарезала соседку

Пьяная омичка с ножом накинулась на пожилую мать и зарезала соседку

30 августа 2019, 04:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Большереченский районный суд Омской области приговорил 52-летнюю жительницу Могильно-Посельского сельского поселения к девяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за убийство сельчанки и ранение собственной пожилой матери, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 28 апреля 2019 года. Находясь дома вместе с матерью, пьяная омичка попросила у нее деньги на алкоголь. Пенсионерка отказала дочери. Тогда женщина взяла нож и ударила мать в грудь, угрожая убийством. Пожилая сельчанка отделалась легким вредом здоровью.

Однако соседке семьи повезло меньше. С ней пьяная женщина затеяла ссору на крыльце дома. В результате конфликта омичка нанесла удар ножом в область груди сельчанки, от которого та скончалась.

Помимо лишения свободы судья постановил выплатить в пользу родственников убитой компенсацию морального и материального вреда на общую сумму 425 тыс рублей.

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