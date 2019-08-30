Прокуратура потребовала от омской Госжилинспекции следить за работой «Магнита»

Posted 30 августа 2019, 01:12
Published 30 августа 2019, 01:12
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Вместе с тем действующее законодательство предусматривает осуществление Госжилинспекцией контроля не только за периодичностью вывоза мусора, но и правомерностью начисления платежей. Тем не менее, принимая жалобы омичей на качество оказания коммунальной услуги по вывозу мусора, ГЖИ не проводила необходимые проверки и не принимала меры по восстановлению или защите нарушенных прав граждан.
В связи с этим прокуратура внесла представления начальнику Государственной жилищной инспекции Омской области. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений стоит на контроле прокуратуры.