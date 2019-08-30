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Posted 30 августа 2019, 01:12

Published 30 августа 2019, 01:12

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Прокуратура потребовала от омской Госжилинспекции следить за работой «Магнита»

Прокуратура потребовала от омской Госжилинспекции следить за работой «Магнита»

30 августа 2019, 01:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения в деятельности Государственной жилищной инспекции региона. Ведомство, ссылаясь на отсутствие полномочий, не производила контроль над деятельностью регионального мусорного оператора ООО «Магнит», сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Вместе с тем действующее законодательство предусматривает осуществление Госжилинспекцией контроля не только за периодичностью вывоза мусора, но и правомерностью начисления платежей. Тем не менее, принимая жалобы омичей на качество оказания коммунальной услуги по вывозу мусора, ГЖИ не проводила необходимые проверки и не принимала меры по восстановлению или защите нарушенных прав граждан.

В связи с этим прокуратура внесла представления начальнику Государственной жилищной инспекции Омской области. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений стоит на контроле прокуратуры.

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