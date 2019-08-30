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Posted 30 августа 2019, 02:31

Published 30 августа 2019, 02:31

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Полицейских отправят следить за проведением торжественных линеек в омских школах

Полицейских отправят следить за проведением торжественных линеек в омских школах

30 августа 2019, 02:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 29 августа, в Омске состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, на котором обсуждался вопрос готовности к проведению мероприятий в рамках Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Согласно отчету Министерства образования Омской области, к началу нового учебного года в регионе выполняется монтаж спец оборудования, дублирующего сигнал на пульт пожарной охраны, ремонтируются и меняются системы видеонаблюдения, ограждения и освещения территорий образовательных учреждений. В 2019 году на обеспечение безопасности в омских школах региональным бюджетом выделено 384.4 млн рублей.

Для обеспечения безопасности детей во время праздничных мероприятий Дня знаний, который в этом году состоится 2 сентября, задействуют полторы тысячи полицейских, а также работников частных охранных предприятий и общественность.

Накануне торжественных линеек наряды полиции и Росгвардии обследуют места их проведения. В День знаний будут усилены меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности как на территории самих школ, так и на прилегающих пространствах.

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