Полицейских отправят следить за проведением торжественных линеек в омских школах

Posted 30 августа 2019, 02:31
Published 30 августа 2019, 02:31
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Согласно отчету Министерства образования Омской области, к началу нового учебного года в регионе выполняется монтаж спец оборудования, дублирующего сигнал на пульт пожарной охраны, ремонтируются и меняются системы видеонаблюдения, ограждения и освещения территорий образовательных учреждений. В 2019 году на обеспечение безопасности в омских школах региональным бюджетом выделено 384.4 млн рублей.
Для обеспечения безопасности детей во время праздничных мероприятий Дня знаний, который в этом году состоится 2 сентября, задействуют полторы тысячи полицейских, а также работников частных охранных предприятий и общественность.
Накануне торжественных линеек наряды полиции и Росгвардии обследуют места их проведения. В День знаний будут усилены меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности как на территории самих школ, так и на прилегающих пространствах.