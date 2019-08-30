Подрядчиков, срывающих сроки ремонта фасадов в Омске, начнут штрафовать

Контракт с подрядчиком заключили 4 июля, но за два месяца здесь появились только строительные леса. Если обычно местные жители жалуются на шум во время ремонтных работ, то теперь они пожаловались на его отсутствие. При этом соседний дом уже готов. Министр строительства возмутился бездействием и потребовал от подрядчика предоставить четкий план работ.