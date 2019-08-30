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Posted 30 августа 2019, 13:26

Published 30 августа 2019, 13:26

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Подрядчиков, срывающих сроки ремонта фасадов в Омске, начнут штрафовать

Подрядчиков, срывающих сроки ремонта фасадов в Омске, начнут штрафовать

30 августа 2019, 13:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во время «Диалога с губернатором» на «12 Канале» житель Омска дозвонился в эфир и рассказал, что фасад дома по адресу Карла Маркса, 6 должен быть отремонтирован к 1 сентября, однако из осуществленных работ здесь лишь возведенные строительные леса.

Выяснить, почему подрядчик до сих пор не привел дом в порядок, губернатор Александр Бурков поручил министру строительства региона Антону Заеву. Уже утром следующего дня у здания собрались представители регионального правительства, сотрудники администрации Омска, глава Центрального округа города, представители управляющей компании и подрядчик, задерживающий сдачу работ.

Контракт с подрядчиком заключили 4 июля, но за два месяца здесь появились только строительные леса. Если обычно местные жители жалуются на шум во время ремонтных работ, то теперь они пожаловались на его отсутствие. При этом соседний дом уже готов. Министр строительства возмутился бездействием и потребовал от подрядчика предоставить четкий план работ.

«Строительному контролю, администрации города и главе района даны поручения взять ситуацию на особый контроль. Мы через две недели сюда приедем, посмотрим, как подрядчик справляется со своей работой. Сегодня подрядчик пообещал привлечь больше рабочих к реконструкции. Необходимо, чтобы на объекте работало минимум 20 квалифицированных сотрудников», — подчеркнул в разговоре с телеканалом Антон Заев.

Всего до 1 октября в городе должны отремонтировать фасады 169 домов. Ранее предполагалось, что ремонтные работы завершат к 1 сентября, однако подрядчики заявили, что им не хватает денег, чтобы закупить материалы и заплатить рабочим. Теперь, начиная со 2 сентября, за каждый день просрочки подрядчик должен будет выплатить штраф. К 1 октября он составит 100 тыс рублей.

Фасады домов в городе обновляют вдоль гостевого маршрута, по которому в ноябре этого года проедет президент России Владимир Путин. Он прибудет в Омск на Форум международного сотрудничества.

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