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Posted 30 августа 2019, 06:52

Published 30 августа 2019, 06:52

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Ночью инспекторы ДПС задержали омича с окровавленным рюкзаком

Ночью инспекторы ДПС задержали омича с окровавленным рюкзаком

30 августа 2019, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 30 августа, в двенадцатом часу ночи в Омской области сотрудники ДПС ГИБДД задержали браконьера, 52-летнего жителя Знаменского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Chevrolet Niva в районе 84-го километра дороги Тара — Усть-Ишим. При осмотре транспортного средства полицейские увидели рюкзак с подтеками крови и карабин «Вепрь» с двадцатью патронами. Как выяснилось, в сумке находилось свежеразделанное мясо.

В ходе дознания охотник признался, что днем приехал в урочище бывшей деревни Бобровки, где убил косулю, не имея лицензии на отстрел копытного. Разделав животное, браконьер дождался темноты, чтобы поехать домой в Знаменку.

В настоящее время ружье и боеприпасы изъяты, а останки животного отправлено на экспертизу для установления размера причиненного ущерба. После получения заключения будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».

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