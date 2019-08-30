Ночью инспекторы ДПС задержали омича с окровавленным рюкзаком

Posted 30 августа 2019, 06:52
Published 30 августа 2019, 06:52
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Chevrolet Niva в районе 84-го километра дороги Тара — Усть-Ишим. При осмотре транспортного средства полицейские увидели рюкзак с подтеками крови и карабин «Вепрь» с двадцатью патронами. Как выяснилось, в сумке находилось свежеразделанное мясо.
В ходе дознания охотник признался, что днем приехал в урочище бывшей деревни Бобровки, где убил косулю, не имея лицензии на отстрел копытного. Разделав животное, браконьер дождался темноты, чтобы поехать домой в Знаменку.
В настоящее время ружье и боеприпасы изъяты, а останки животного отправлено на экспертизу для установления размера причиненного ущерба. После получения заключения будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».