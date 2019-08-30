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Posted 30 августа 2019, 01:40

Published 30 августа 2019, 01:40

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

На Новой Московке омичка без прав сбила школьницу

На Новой Московке омичка без прав сбила школьницу

30 августа 2019, 01:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 29 августа, около девяти часов вечера в Омске в районе Новой Московки произошло дорожно-транспортное происшествие — под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, полученным от инспекторов ГИБДД, за рулем автомобиля марки Daihatsu находилась 40-летняя омичка, не имеющая прав управления транспортными средствами. Женщина ехала по Сибирскому проспекту в направлении улицы Машиностроительной, когда в районе дома № 2 сбила 14-летнюю школьницу.

Девочка перебегала дорогу в неположенном для перехода месте. Ребенок получил травмы. Прибывшие на место ДТП врачи бригады скорой медицинской помощи госпитализировали школьницу в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

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