На Новой Московке омичка без прав сбила школьницу

Согласно предварительным данным, полученным от инспекторов ГИБДД, за рулем автомобиля марки Daihatsu находилась 40-летняя омичка, не имеющая прав управления транспортными средствами. Женщина ехала по Сибирскому проспекту в направлении улицы Машиностроительной, когда в районе дома № 2 сбила 14-летнюю школьницу.