На Новой Московке омичка без прав сбила школьницу

Posted 30 августа 2019, 01:40
Published 30 августа 2019, 01:40
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Согласно предварительным данным, полученным от инспекторов ГИБДД, за рулем автомобиля марки Daihatsu находилась 40-летняя омичка, не имеющая прав управления транспортными средствами. Женщина ехала по Сибирскому проспекту в направлении улицы Машиностроительной, когда в районе дома № 2 сбила 14-летнюю школьницу.
Девочка перебегала дорогу в неположенном для перехода месте. Ребенок получил травмы. Прибывшие на место ДТП врачи бригады скорой медицинской помощи госпитализировали школьницу в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины происшествия.