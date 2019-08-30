На горячее питание омским школьникам выделили 20 млн рублей

Posted 30 августа 2019, 05:34
Published 30 августа 2019, 05:34
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Из обозначенной суммы 15 млн рублей пойдут на питание детей, в семьях которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области. Еще 5 млн рублей предусмотрены для организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья.
В мэрии отметили, что правом на дотацию в прошлом учебном году воспользовались более 11 тыс учащихся. Их родителям компенсировали траты на питание детей в школьных столовых в размере 20% — на первого ребенка, 50% — на второго ребенка и 70% — на последующих детей.
Стоит отметить, что меню субсидируемых завтраков и обедов не включает в себя перечня мясных блюд. Льгота предполагает горячее питание в виде каш или гарниров, напитки и хлеб.
Важно, что в предстоящем учебном году стоимость горячего питания в школах останется на прошлогоднем уровне и составит 65 рублей — за завтрак и 75 рублей — за обед.