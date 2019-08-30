gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2019, 05:34

Published 30 августа 2019, 05:34

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

На горячее питание омским школьникам выделили 20 млн рублей

На горячее питание омским школьникам выделили 20 млн рублей

30 августа 2019, 05:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Школьникам города Омска выделили 20 млн рублей в виде дотаций на горячее питание в столовых образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Из обозначенной суммы 15 млн рублей пойдут на питание детей, в семьях которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области. Еще 5 млн рублей предусмотрены для организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

В мэрии отметили, что правом на дотацию в прошлом учебном году воспользовались более 11 тыс учащихся. Их родителям компенсировали траты на питание детей в школьных столовых в размере 20% — на первого ребенка, 50% — на второго ребенка и 70% — на последующих детей.

Стоит отметить, что меню субсидируемых завтраков и обедов не включает в себя перечня мясных блюд. Льгота предполагает горячее питание в виде каш или гарниров, напитки и хлеб.

Важно, что в предстоящем учебном году стоимость горячего питания в школах останется на прошлогоднем уровне и составит 65 рублей — за завтрак и 75 рублей — за обед.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика