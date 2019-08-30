На горячее питание омским школьникам выделили 20 млн рублей

В мэрии отметили, что правом на дотацию в прошлом учебном году воспользовались более 11 тыс учащихся. Их родителям компенсировали траты на питание детей в школьных столовых в размере 20% — на первого ребенка, 50% — на второго ребенка и 70% — на последующих детей.