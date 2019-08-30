Матери первоклассника грозит срок за фиктивный документ о прописке ребенка

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд города Омска. Согласно действующему законодательству, данное преступление влечет за собой наказание в виде ограничения свободы либо принудительные работы на срок до трех лет. В некоторых случаях подсудимому грозит до одного года реального лишения свободы.