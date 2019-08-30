Матери первоклассника грозит срок за фиктивный документ о прописке ребенка

Posted 30 августа 2019, 04:13
Published 30 августа 2019, 04:13
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Фиктивные документы обнаружила Кировская районная прокуратура в ходе проводимой проверки. Омичка полностью признала свою вину. Однако стремление женщины отправить ребенка в школу не по месту прописки сделало ее обвиняемой по уголовному делу «Использование заведомо подложного документа».
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд города Омска. Согласно действующему законодательству, данное преступление влечет за собой наказание в виде ограничения свободы либо принудительные работы на срок до трех лет. В некоторых случаях подсудимому грозит до одного года реального лишения свободы.