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Posted 30 августа 2019, 11:04

Published 30 августа 2019, 11:04

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

«Крымского диверсанта» Панова перевели из омской колонии, чтобы передать на Украину

«Крымского диверсанта» Панова перевели из омской колонии, чтобы передать на Украину

30 августа 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Украинца Евгения Панова, который отбывал наказание в омской исправительной колонии № 6, перевели в московское «Лефортово», чтобы позже обменять его на российских преступников на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ближайшее время власти России и Украины произведут обмен заключенными. 30 украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах за преступления против России или подозреваемых в них, перевели в московский следственный изолятор «Лефортово».

Среди граждан Украины значится Евгений Панов, осужденный за подготовку терактов в Крыму на восемь лет колонии строгого режима. Информацию о его пребывании в Москве изданию подтвердил адвокат Панова Дмитрий Динзе. С января этого года Евгений Панов отбывал свое наказание в омской ИК-6.

Еще один «крымский диверсант» Дмитрий Штыбликов осужден на пять лет, но уже за подготовку диверсий на объектах инфраструктуры Черноморского флота, тоже отбывал наказание в омской ИК-6, однако, по словам его брата, он до сих пор находится в Омске.

Во время обмена осужденных должны помиловать особым способом и отправить на родину в обмен на заключенных другой страны.

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