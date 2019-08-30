«Крымского диверсанта» Панова перевели из омской колонии, чтобы передать на Украину

Еще один «крымский диверсант» Дмитрий Штыбликов осужден на пять лет, но уже за подготовку диверсий на объектах инфраструктуры Черноморского флота, тоже отбывал наказание в омской ИК-6, однако, по словам его брата, он до сих пор находится в Омске.