«Крымского диверсанта» Панова перевели из омской колонии, чтобы передать на Украину

Posted 30 августа 2019, 11:04
Published 30 августа 2019, 11:04
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
В ближайшее время власти России и Украины произведут обмен заключенными. 30 украинцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах за преступления против России или подозреваемых в них, перевели в московский следственный изолятор «Лефортово».
Среди граждан Украины значится Евгений Панов, осужденный за подготовку терактов в Крыму на восемь лет колонии строгого режима. Информацию о его пребывании в Москве изданию подтвердил адвокат Панова Дмитрий Динзе. С января этого года Евгений Панов отбывал свое наказание в омской ИК-6.
Еще один «крымский диверсант» Дмитрий Штыбликов осужден на пять лет, но уже за подготовку диверсий на объектах инфраструктуры Черноморского флота, тоже отбывал наказание в омской ИК-6, однако, по словам его брата, он до сих пор находится в Омске.
Во время обмена осужденных должны помиловать особым способом и отправить на родину в обмен на заключенных другой страны.