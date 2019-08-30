Аргентинца, угрожавшего расправой своей возлюбленной, освободили в зале суда

Напомним, 65-летний аргентинец попал в поле зрения полиции после того, как на него заявила его возлюбленная из Омска. По словам женщины, по дороге в омский аэропорт он попытался задушить ее веревкой, а после украл ее чемодан и в последний момент сел на самолет в Санкт-Петербург. Там его задержали и вернули в Омск для разбирательств.