Аргентинца, угрожавшего расправой своей возлюбленной, освободили в зале суда

Posted 30 августа 2019, 12:33
Published 30 августа 2019, 12:33
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Мужчина с февраля этого года находился в СИЗО. Его обвиняли в краже и угрозе убийством. Кировский районный суд признал его виновным и приговорил к 300 часам исправительных работ, однако время, проведенное в СИЗО, перекрыло наказание, и мужчину освободили прямо в зале суда, сообщает издание.
Напомним, 65-летний аргентинец попал в поле зрения полиции после того, как на него заявила его возлюбленная из Омска. По словам женщины, по дороге в омский аэропорт он попытался задушить ее веревкой, а после украл ее чемодан и в последний момент сел на самолет в Санкт-Петербург. Там его задержали и вернули в Омск для разбирательств.
По данным портала, мужчине в суде удалось доказать свою невиновность: на веревке, которой якобы душили омичку, не было следов его ДНК, а приобрел аргентинец эту веревку для того, чтобы упаковать купленный в России товар и отправить в родную страну.