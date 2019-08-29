Юную омичку, сбежавшую из города с укулеле, нашли в Санкт-Петербурге

Напомним, о пропаже омички стало известно накануне, 28 августа. Мать девочки рассказала, что та еще 17 августа ушла из дома по улице Лукашевича и до сих пор не появлялась дома. Женщина заявила полицейским, что ребенок отправился в Санкт-Петербург автостопом. Главными приметами стали очки и гитара-укулеле, которую девушка забрала с собой.