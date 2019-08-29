Юную омичку, сбежавшую из города с укулеле, нашли в Санкт-Петербурге

Posted 29 августа 2019, 09:49
Published 29 августа 2019, 09:49
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Школьницу задержали полицейские Санкт-Петербурга — именно сюда, по словам ее матери, она отправилась автостопом. Сейчас 14-летняя девочка с укулеле находится в социальном учреждении Петербурга, откуда ее должны забрать родственники.
Напомним, о пропаже омички стало известно накануне, 28 августа. Мать девочки рассказала, что та еще 17 августа ушла из дома по улице Лукашевича и до сих пор не появлялась дома. Женщина заявила полицейским, что ребенок отправился в Санкт-Петербург автостопом. Главными приметами стали очки и гитара-укулеле, которую девушка забрала с собой.