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Posted 29 августа 2019, 09:49

Published 29 августа 2019, 09:49

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Юную омичку, сбежавшую из города с укулеле, нашли в Санкт-Петербурге

Юную омичку, сбежавшую из города с укулеле, нашли в Санкт-Петербурге

29 августа 2019, 09:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несовершеннолетнюю жительницу Омска, ушедшую из дома еще 17 августа, полицейские нашли в Санкт-Петербурге. Сейчас она в безопасности, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Школьницу задержали полицейские Санкт-Петербурга — именно сюда, по словам ее матери, она отправилась автостопом. Сейчас 14-летняя девочка с укулеле находится в социальном учреждении Петербурга, откуда ее должны забрать родственники.

Напомним, о пропаже омички стало известно накануне, 28 августа. Мать девочки рассказала, что та еще 17 августа ушла из дома по улице Лукашевича и до сих пор не появлялась дома. Женщина заявила полицейским, что ребенок отправился в Санкт-Петербург автостопом. Главными приметами стали очки и гитара-укулеле, которую девушка забрала с собой.

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